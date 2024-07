EthCC [7] : que retenir de l’incontournable Ethereum Community Conference ?

Pour la 7e année consécutive, la communauté crypto s’est rassemblée lors de l’Ethereum Community Conference, l’occasion de faire le point sur les actualités phares de l’écosystème crypto et les évolutions à venir dans une dynamique d’innovation qui continue d'accélérer. Voici un récapitulatif des sujets majeurs à retenir de la dernière édition d’EthCC.

EthCC [7] : l’événement majeur consacré à Ethereum

Du 8 au 11 juillet 2024, la communauté crypto s’est installée à Bruxelles pour participer au désormais incontournable EthCC, la plus grande convention dédiée à Ethereum en Europe.

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, était bien sûr présent, ainsi que des centaines d’acteurs qui travaillent au développement d’applications sur la blockchain. Voici quelques-uns des nombreux thèmes mis à l’honneur cette année :

Rendre la finance décentralisée (DeFi) et le Web3 réellement accessibles à tous grâce à des wallets faciles d’utilisation et à des blockchains adaptées ;

Transformer le système financier global grâce à la blockchain et aux stablecoins ;

Tokeniser les actifs du monde réel (RWA) sur la blockchain et les intégrer à la DeFi ;

Les évolutions à venir sur la blockchain Ethereum pour une plus grande sécurité, présentées par Vitalik Buterin.

Rendre la DeFi et le Web3 réellement accessibles à tous grâce à des wallets faciles d’utilisation et à des blockchains adaptées

L’accessibilité et l’adoption de la blockchain passent dans un premier temps par le wallet, outil indispensable pour naviguer dans le Web3.

L’an dernier, Vitalik Buterin soulignait déjà l’importance de développer l’abstraction de compte. Depuis, les acteurs du marché ont créé des solutions de wallet quasiment invisibles pour les utilisateurs qui résolvent les principales barrières à l’entrée, sans toutefois sacrifier la véritable propriété de leurs fonds.

Jan Albers, le responsable des partenariats chez le fournisseur de portefeuilles numériques Safe, a mis en avant l’importance d’utiliser des systèmes de récupération de clés fiables. Pour cela, l’entreprise a noué un partenariat avec la banque régulée suisse Sygnum, qui permet la self-custody des fonds tout en réduisant le risque majeur associé, qui demeure la perte de clé privée.

Safe a également annoncé sa collaboration avec Worldcoin (WLD) et Tools for Humanity, consacrée au développement d' un système économique plus juste, notamment via un système de transfert d’argent accessible à tous. Une vision que la Worldcoin foundation a également présenté plus en détails lors d’une conférence dédiée aux avancées cryptographiques qui permettront à chacun de préserver ses données confidentielles grâce à la proof of evidence.

MetaMask, le wallet leader dans le Web3, est également dans la course et a annoncé le lancement du Delegation Toolkit qui permettra aux développeurs de créer des solutions de connexion sans friction.

👉 Comment acheter de l’ETH (Ethereum) facilement en 2024 ?

Les agrégateurs de DEX Paraswap et 1inch se sont également exprimés sur le développement des « Intents » afin de rendre les transactions en DeFi plus simples, sécurisées et donc accessibles à tous.

Polygon Labs, la firme derrière la sidechain Polygon, est par la suite revenue sur AggLayer, son projet lancé en janvier 2024, et sur le concept d’« aggregated layer », soit une couche blockchain qui rassemble les avantages d’une architecture monolithique et d’une architecture modulaire à l’aide de la technologie zero knowledge.

En mettant la solution Agglayer à disposition des développeurs, ces derniers peuvent désormais « créer un réseau Web3 qui fonctionne comme une seule blockchain avec une liquidité unifiée et une scalabilité quasiment illimitée ». Ainsi, Polygon répond également au besoin grandissant d'accessibilité.

Alex Gluchowski, le fondateur de zkSync, s’est aussi exprimé sur le sujet de l’accessibilité de la blockchain. Selon lui, un seul réseau ne permettra pas d’accueillir 5 milliards d’utilisateurs, c’est pourquoi zkSync développe une blockchain « élastique » dont la capacité pourra grandir en permanence, sans compromettre sa sécurité.

Transformer le système financier global grâce à la blockchain et aux stablecoins

Cette année encore, l’EthCC a été l’occasion de discuter d’un sujet majeur : les stablecoins. Une semaine après que Circle soit devenu le premier émetteur de stablecoins au monde à se conformer au règlement MiCA, son PDG Jeremy Allaire partageait sa vision de la blockchain comme étant le système financier d’Internet à venir dans les 10 à 20 prochaines années, qui sera utilisé par les consommateurs et l’ensemble des commerçants.

Selon le PDG de Circle, ce changement de paradigme arrivera à condition de résoudre les problématiques actuelles d'expérience utilisateur qui empêchent non seulement d’utiliser la technologie blockchain de manière simple et sécurisée, mais également de connecter les blockchains entre elles.

Ces changements « arrivent à un rythme effréné », assure-t-il, notamment suite à l’adoption de la loi MiCA qui a fait de l’USDC une monnaie électronique légale dans toute l’Union Européenne.

Acteur majeur de cette transition, Circle a également présenté sa plateforme accessible aux développeurs afin de faciliter la création de wallets, de smart contracts et de systèmes de gas.

Enfin, Jeremy Allaire a souligné la nécessité de résoudre les problématiques de confidentialité des transactions, de preuves d’identité et de reconnaissance légale des acteurs, et ce, de manière agnostique entre toutes les blockchains.

« Au cours des 5 à 10 prochaines années, pratiquement toutes les formes de transactions auxquelles nous pouvons penser se feront on-chain, » a assuré le PDG de Circle.

Le sujet des paiements en crypto a également été adressé par Lily Liu, présidente de la fondation Solana, selon qui la blockchain éponyme serait la seule infrastructure capable de voir émerger une adoption de la « PayFi » grâce à ses performances et à sa liquidité, 2 paramètres indispensables pour développer un système d’échange de pair à pair à grande échelle.

Tokeniser les actifs du monde réel sur la blockchain et les intégrer à la DeFi

La tokenisation d’actifs du monde réel sur la blockchain se développe, et entraîne avec elle son lot de questions, notamment quant à la sécurité et la régulation de ces actifs afin qu’ils puissent être utilisés au sein de protocoles DeFi.

Paul-Adrien Hyppolite, co-fondateur et PDG de Spiko, a présenté sa solution de tokenisation de fonds d’investissement afin d’investir dans les bons du trésor américains et européens. Spiko est le premier fonds ouvert au grand public qui permet de se passer de gérants du monde financier traditionnel.

Victor Charpiat, avocat au barreau de Paris au sein du cabinet Kramer Levin, a par ailleurs souligné des problématiques à résoudre à l’avenir quant à la possibilité d’utiliser des RWA tokenisés en DeFi. En effet, des nuances s’appliqueront notamment selon la juridiction du pays où est situé le bien sous-jacent, mais également les implications des différents partis en cas de collatéralisation sur un protocole de prêt / emprunt décentralisé.

Les évolutions à venir sur la blockchain Ethereum pour une plus grande sécurité, présentées par Vitalik Buterin

Près de 10 ans après le lancement d’Ethereum, lors de sa conférence, Vitalik Buterin a souligné l’importance de renforcer cette blockchain en tant que layer 1, fondamentale pour le développement des blockchains de layer 2.

Des axes d’amélioration ont également été mentionnés pour rendre le solo staking plus accessible qu’il ne l’est actuellement, étant donné le minimum requis élevé de 32 ETH et une difficulté technique trop importante pour la plupart des utilisateurs.

Vitalik Buterin a également discuté de l’attaque 51 %, principale menace qui pourrait peser sur les blockchains. Dans le cas où un attaquant réussissait à prendre le contrôle d’au moins 51 % d’Ethereum, Vitalik imagine un logiciel qui permette de contrer le phénomène en détectant automatiquement la censure exercée par le hacker. Une solution plus adaptée que celle de consensus social envisagée jusqu’alors qui consiste à créer un fork de la blockchain Ethereum.

👉 Pour en savoir plus – Qu’est-ce qu’une attaque des 51 % ou double-spending ?

EthCC 7 : Ce qu’il faut retenir

L’édition 2024 de l’Ethereum Community Conference a permis de constater que, tandis que l’écosystème crypto s’est d’abord construit en opposition aux systèmes traditionnels à ses prémices, l’année qui s’est écoulée a démontré des synergies possibles et souhaitables entre ces 2 mondes, confirmées par les figures majeurs présentes à l’événement qui travaillent en faveur d’une adoption grandissante.

Bien que la régulation reste parfois floue et que l’expérience utilisateur complexe rendent la blockchain trop abstraite pour une adoption de masse, la volonté des acteurs d’intégrer les utilisateurs Web2 au Web3 se concrétise à travers le développement d’outils accessibles et utiles.

Enfin, notez que la prochaine édition d’EthCC se tiendra en France à Cannes, a annoncé Jérôme de Tychey, fondateur et président d'Ethereum France.

Source : Ethereum Community Conference

