Historique : Cannes va former ses commerçants aux paiements en crypto

Après avoir choisi d'héberger l'Ethereum Community Conference (EthCC) l'été prochain, le maire de Cannes continue sur sa lancée. Pour garder sa position de centre culturel et touristique mondiale, David Lisnard souhaite former ses commerçants afin de leur permettre d'accepter les paiements en cryptomonnaies, une première pour une ville d'un tel prestige.

Un petit pas pour Cannes, un grand pas pour les cryptomonnaies

Du 30 juin au 3 juillet 2025, la ville de Cannes va accueillir l’Ethereum Community Conference (EthCC). Pour l’occasion, le maire de la ville, David Lisnard, souhaite former les commerçants à « l’intégration des cryptomonnaies pour les paiements ».

La ville de Cannes est un centre culturel et artistique avec un rayonnement national et mondial. Elle a été élue 3 fois championne du monde du tourisme grâce à ses nombreux évènements et festivals, dont le plus célèbre, le Festival de Cannes.

Former les commerçants d’une telle ville aux paiements en cryptomonnaies ouvre donc la porte de l’écosystème crypto aux rencontres les plus exclusives du monde. Un pas de plus vers la « normalisation » des acteurs des cryptomonnaies et de l’utilisation de ces dernières. Et pourquoi pas, vers l’utilisation et l’intégration des cryptomonnaies à l’échelle nationale.

Ce dernier point est d’autant plus plausible, que, dans sa déclaration, David Lisnard témoigne d’une compréhension lucide des enjeux autour des cryptomonnaies :

Il ne s’agit pas ici de juger du bien-fondé desdites cryptomonnaies ou d’en faire la promotion, mais simplement d’éviter que Cannes et les commerces locaux se privent d’une potentielle clientèle à forte potentialité.

Cette phrase résume parfaitement l’enjeu de la « course aux cryptos » dans laquelle les entreprises et les États sont lancés, qu’ils le veuillent ou non. David Lisnard rappelle que « [les cryptomonnaies] sont déjà largement répandues dans certains pays, mais encore marginales en France ».

Dans le cadre de la stratégie de Cannes, une ville « en compétition avec les plus grandes destinations mondiales », il est impensable de faire l’impasse sur les cryptomonnaies qui représentent « un atout d’attrait supplémentaire et un levier de prospérité pour le commerce local »

Cannes, une ville à la pointe du développement crypto

Ce mouvement assumé vers le Web3 n’est pas un acte isolé pour la ville. Cannes s’était illustré en 2022 en prenant part à la vague des tokens non fongibles (NFT). Certes, ces derniers sont tombés dans l’oubli, mais cet engagement à tester les nouvelles technologies liées à la blockchain témoigne d’une volonté d’innover qui reste marginale en France.

La ville a également accueilli une pizzeria Binance éphémère pendant les Binance Pizza Days, au cours desquels on a pu voir le fondateur et ancien PDG de l’exchange Binance, Changpeng Zhao, livrer des pizzas en scooter dans Cannes.

À l’instar des États-Unis, où les États et les villes avancent plus facilement que le pouvoir fédéral, c’est dans les initiatives locales que l’innovation se fait le plus vite.

Ce type d’initiative témoigne d’une évolution des mentalités vers le meilleur, avec une compréhension des enjeux et le déploiement de ressources pour atteindre des objectifs ambitieux, comme une journée de formation pour les commerçants de Cannes qui aura lieu mardi 4 février à 14h30 au Palais des Festivals et des Congrès.

Un grand bravo à David Lisnard et à la ville de Cannes.

Vous pourrez retrouver la carte avec tous les commerces acceptant les cryptomonnaies via une carte interactive qui sera mise à jour en temps réel.

Source : David Lisnard sur LinkedIn

