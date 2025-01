Seulement 9 % des Français ont de la crypto, selon une étude Ipsos

Une étude IPSOS commandée par la Banque Centrale Européenne (BCE) vient d'être dévoilée. On y voit de nombreux aspects du paiement étudiés, en particulier les cryptomonnaies. Et surprise : la France fait partie des derniers de la classe. Pourtant, notre pays est en avance sur la régulation, et de nombreuses entreprises cryptos internationales choisissent la France pour s'installer.

Seulement 9 % des Français possèdent des cryptomonnaies

La France est-elle en retard sur le dossier crypto ? Bien que nous ayons des entreprises innovantes sur le sujet, il semblerait que la population ne suive pas. La France est un des pays d’Europe dans lesquels les gens possèdent le moins de cryptomonnaies.

C'est en tout cas ce qu'on peut conclure en lisant les chiffres d'une étude Ipsos commandée par la Banque centrale européenne : « Étude sur les attitudes de paiements des consommateurs dans la zone euro ». Plusieurs aspects du paiement sont passés au crible, comme les paiements sans contact, les cartes bancaires, espèces ou chéquiers.

On voit par exemple que le cash est encore loin de disparaître, malgré un net recul des paiements en espèces après le Covid-19. Pour ce qui nous intéresse, les cryptomonnaies, deux tableaux sont intéressants : la part des détenteurs de cryptomonnaies par pays (figure 1), et l'usage que ces détenteurs font des cryptomonnaies (figure 2).

Figure 1 : Proportion de la population détenant des cryptomonnaies par pays en 2022 et 2024.

La situation est pourtant légèrement meilleure en 2024 qu’en 2022. À l’époque, la France était avant-dernière avec seulement 3 % de détenteurs de crypto, à peine devant l’Italie à 2 %.

🌍 Quels sont les pays qui détiennent le plus de Bitcoin ?

Comment expliquer un tel retard ? Alors que de nombreuses émissions et médias relayent les actualités autour des cryptomonnaies, le sujet reste réservé à une fraction de la population.

Le nombre de personnes qui possède des cryptomonnaies est un indicateur important. La première étape pour comprendre les cryptos, le bitcoin ou la DeFi, c’est de participer. Sans cela, surtout dans un secteur aussi abstrait que les actifs numériques, difficile de se faire une idée.

D’ailleurs, Cynthia Lummis, la sénatrice farouchement procrypto du Wyoming, avait déclaré être tombée dans le « rabbit hole » des cryptomonnaies après que son gendre lui a fait acheter du bitcoin.

Posséder des cryptomonnaies, c’est la première étape dans l’évolution des mentalités.

En 2024, seulement 9 % de la population française possède des cryptomonnaies, selon cette étude. Une hausse de 300 % par rapport à 2022 où ce score était de 3 %. À titre de comparaison, ils sont 6 % en Allemagne, 9 % en Espagne et en Italie, et 15 % en Slovénie, le nombre le plus élevé.

La moyenne de la zone euro est de 9 % en 2024 et elle était de 4 en 2022. Cela prouve qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Les initiatives, comme celle de Sarah Knafo qui a défendu l'idée d'une réserve stratégique en Bitcoin au parlement européen, doivent se multiplier.

Ouvrir un compte sur Binance, la plateforme crypto n°1 au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La France, pays qui utilise vraiment les cryptos ?

L’enquête a ensuite demandé aux personnes ayant déclaré posséder des cryptomonnaies « quel usage faites-vous de vos cryptos ? ».

Aux Pays-Bas, 90 % des personnes interrogées déclarent posséder des cryptos uniquement pour investir.

En Allemagne, 82 % le font pour investir, 6 % le font pour réaliser des paiements, et 6 % pour les deux raisons.

🥇 Un sénateur américain propose de légaliser les paiements en Bitcoin !

La France est le pays avec le plus petit écart entre les deux usages : seulement 57 % des personnes interrogées utilisent les cryptomonnaies dans un but purement spéculatif, et 25 % les utilisent uniquement pour réaliser des paiements. C’est le score le plus élevé de la zone euro.

Figure 2 : Usage des cryptomonnaies par pays en 2024

Les résultats de cette étude sont donc en demi-teinte pour la France. Certes, d’un côté, seule une petite portion de la population possède des cryptomonnaies, et le chemin pour la démocratisation est encore long.

D’un autre côté, la France est le pays de la zone euro où les gens utilisent le plus les cryptomonnaies. C’est la preuve que le travail d’explication et d’évangélisation fait par les professionnels du secteur depuis des années n’a pas été vain.

En France, les gens ne sont pas dans les cryptomonnaies pour faire du trading, mais bien pour exploiter la puissance de cet outil révolutionnaire. Cocorico !

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : BCE

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital