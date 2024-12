Quel pays a le plus de Bitcoin ? Top 10 des pays les plus riches en BTC

Quels sont les pays qui possèdent le plus de Bitcoin ? Dans ce classement, on retrouve de tout : puissance économique mondiale, ou petit pays insignifiant, stock de bitcoin créé via le minage, ou issue d'importantes saisies. Ces différences témoignent de l'utilisation de plus en plus importante des cryptomonnaies et du Bitcoin. Ils sont utilisés par différents types d'acteurs, et se retrouvent petit à petit dans les caisses des États.

Quel pays possède le plus de Bitcoin ?

Quels sont les pays qui possèdent le plus de Bitcoin ? La question est simple, mais la réponse est difficile à trouver. Certains pays saisissent les bitcoins liés aux activités illégales, et les informations sur les affaires en cours ne sont pas divulguées.

D'autres, comme le Bhoutan, sont devenus producteurs en utilisant les ressources naturelles pour miner du Bitcoin. Enfin, certaines nations comme la Russie veulent utiliser les cryptomonnaies pour les échanges commerciaux internationaux, ce qui implique d’en avoir dans sa trésorerie. Cette grande variété d'origines différentes fait que les informations sont difficiles à trouver. Les États ne communiquent pas tous de la même manière sur leur stock de Bitcoin.

Par exemple, la France n'apparaît pas dans les classements des pays possédant des cryptomonnaies. En 2023, notre nation avait réalisé la vente aux enchères de 611 Bitcoins saisis en 2019 dans le cadre de l’enquête sur le piratage de la plateforme Gatetub. Ce petit pactole aurait fait de la France le 7e plus gros détenteur de Bitcoin au monde, si on ne considère que les pays. Mais ne possédons-nous réellement plus de crypto ? C’est peu probable.

L’utilisation des cryptomonnaies et du Bitcoin pour les activités illégales explose, que ce soit des affaires liées à des piratages et des hacks, ou simplement des crypto utilisées par les criminels pour réaliser leurs transactions. De ce fait, les saisies de crypto évoluent proportionnellement.

Bien que les cryptomonnaies ne soient pas des outils entièrement dévoués aux activités illégales, lorsqu’on parle des bitcoins détenus par les pays, on est forcé d’aborder cet angle. Hormis le Bhoutan et le Salvador, les États qui possèdent des crypto les ont obtenus lors de saisies.

Avant de vous livrer le classement, un dernier cas mérite d’être abordé : la Corée du Nord. Le pays est régulièrement pointé du doigt pour être derrière des opérations de piratage visant des entreprises ou des nations occidentales. Derrière ces hackers, c’est souvent le gouvernement nord coréen lui-même. De nombreux hacks et scams ayant pour but de dérober les cryptomonnaies des utilisateurs à travers le globe ont également été liés au pays.

La Corée du Nord est donc vraisemblablement un détenteur de cryptomonnaies et de Bitcoin, mais les informations sont évidemment difficiles à obtenir. De la même manière, l’Iran a été accusé par des sénateurs américains d’utiliser le Bitcoin pour contourner les sanctions internationales.

?. Bulgarie

Les informations qu'on trouve sur la Bulgarie sont contradictoires. En 2017, différentes sources ont annoncé que la Bulgarie avait saisi 213 000 bitcoins lors d'une enquête criminelle, ce qui mettrait le pays en 2e position, devant la Chine. Cependant, le gouvernement bulgare a démenti cette information. Le site selec.org a pourtant fait un récit détaillé de cette opération. Alors, la Bulgarie est-elle une whale Bitcoin ? Aucune confirmation n'est disponible actuellement.

10. Allemagne – 0,007 BTC

Fut un temps, l’Allemagne possédait un stock de 50 000 Bitcoin, ce qui en aurait fait la 4e nation du classement. Cependant, le pays a décidé de vendre la quasi-totalité de son stock de cryptomonnaie qu’elle avait obtenu dans le cadre d’une affaire judiciaire. Cette vente à rapporté 2,9 milliards de dollars, mais ce stock de Bitcoin vaudrait 5 milliards de dollars à l'heure où nous rédigeons ces lignes.

Depuis, certains députés allemands ont défendu l’idée d’une réserve stratégique en Bitcoin, au niveau national ou européen. Il se pourrait que le pays rachète des crypto dans un futur proche.

9. Géorgie – 66 BTC

Petit pays d’Asie mineure, la Géorgie n’est que 102e au rang des puissances selon le produit intérieur brut (PIB) avec ses 3,6 millions d’habitants. Mais c’est la 8e plus grande détentrice de Bitcoin parmi les États, avec 66 BTC pour une valeur de 6,5 million de dollars.

Cette nation est devenue un petit Eldorado de la crypto, avec un grand développement du minage, l’utilisation des cryptomonnaies pour réaliser des paiements et non pour spéculer, et un cadre fiscal avantageux pour attirer les entrepreneurs.

8. Finlande – 90 BTC

La Finlande était assise sur un stock de 1 981 bitcoins, ce qui vaudrait aujourd’hui 198 millions de dollars. Comme l'Allemagne, le pays du nord de l’Europe à vendu ses Bitcoins. Comme la France, le pays les a vendus aux enchères. Mais contrairement aux 2 pays cités, c’était pour envoyer de l’argent à l’Ukraine et soutenir le pays dans sa guerre avec la Russie. La ministre de l’économie d’alors, Annika Saarikko, avait déclaré :

Le gouvernement va donner des dizaines de millions pour aider l'Ukraine grâce au produit de la vente des bitcoins confisqués par les douanes finlandaises.

Aujourd’hui cet État ne possède plus que 90 bitcoins et ne s’est pas prononcé sur l’idée d’une réserve nationale en cryptomonnaie.

7. Venezuela – 240 BTC

Ce pays d’Amérique du Sud possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, et une des monnaies les plus instables. La situation politique est tendue, avec des élections soupçonnées d’être manipulées par le pouvoir en place. Il y a également de nombreuses sanctions économiques de la part des États-Unis qui n’aident pas particulièrement l’économie du Venezuela.

Afin de profiter des importantes réserves de pétrole et du mouvement des cryptomonnaies et des ICO, le gouvernement a lancé un projet nommé Petro en 2019. Le but était de lever de l’argent pour investir sur le pétrole du pays. C’est de là que viennent les bitcoins détenus par le Venezuela. Le projet a pris fin avec l’explosion de scandales liés à des affaires de corruption autours de ce projet, mais les bitcoins sont toujours là.

6. El Salvador – 5 957 BTC

On pourrait croire que le Salvador serait plus haut dans le classement. Le président de ce minuscule pays d’Amérique Centrale, Nayib Bukele, n’est pas avare en déclarations sur le Bitcoin. Celui qui se définit comme le dictateur le plus cool du monde a été un pionnier sur le sujet. Utilisation des ressources naturelles pour miner du BTC, reconnaissance du Bitcoin comme monnaie légale, et même possibilité d’obtenir la nationalité en échange de Bitcoin : le président n’a pas chômé.

Bien qu’il ne soit « que » 6e du classement, le Salvador est l’un des seuls pays qui achète et produit activement des bitcoins, et dont la trésorerie ne repose pas sur les saisies judiciaires. Le pays utilise la géothermie de ses volcans pour alimenter des opérations de minage, et Nayib Bukele s'est engagé à acheter un Bitcoin par jour.

5. Bhoutan – 12 211 BTC

Beaucoup de personnes ne sauraient même pas situer le Bhoutan sur une carte, nommer sa capitale ou simplement écrire correctement son nom. Si c’est votre cas, sachez que la capitale du Bhoutan est Thimphou et que le pays est situé entre l’Inde et la Chine, dans l’est de l’Himalaya.

En septembre dernier, le monde avait découvert que le Bhoutan était l’un des plus gros détenteurs de cryptomonnaies. Un article de Forbes paru alors présentait cet investissement d’une valeur de 750 millions de dollars alors, soit 27,9 % du PIB du pays. Aujourd’hui, les cryptomonnaies détenues par cette nation (Bitcoin, mais aussi Ethereum et d’autres crypto) valent 1,21 milliards de dollars, soit 43 % du PIB.

Les bitcoins du pays proviennent exclusivement du minage. Le Bhoutan s’est lancé dans l’aventure en 2019, et depuis cette activité n’a fait qu’augmenter. Le pays utilise pour cela l’énergie hydroélectrique de ses barrages qui sont alimentés par les puissantes rivières et qui descendent de l’Himalaya.

Ce pays illustre la possibilité pour le minage de Bitcoin de changer l’économie d’un État tout en utilisant une énergie verte pour la production de cryptomonnaie. Pour le Bhoutan, le Bitcoin est comme un gisement de pétrole ou une mine d’or. Cependant, on pourra se poser la question de la dépendance du pays aux cryptomonnaies et surtout à la volatilité de ce marché.

4. Ukraine – 46 351 BTC

La quantité de Bitcoin que possède l’Ukraine est difficile à estimer. De nombreuses sources sur Internet parlent d’un stock de 46 351 bitcoins. Cependant, cette information ne correspond pas exactement aux bitcoins détenus par le pays mais plutôt à ceux détenus par des officiels du gouvernement. Des chiffres issus d’un rapport pour la transparence des élus ukrainiens publié sur le site opendatabot.ua.

Par ailleurs, l’Ukraine a reçu de nombreux dons en cryptomonnaies provenant du monde entier pour soutenir le pays face à l’agression de son voisin Russe. Ces cryptos n’ont vraisemblablement pas été stockées mais plutôt dépensées immédiatement pour acheter des armes et des équipements. Selon les données d'Arkham Intelligence, les wallets associés aux dons crypto pour l'Ukraine détenaient plus de 10 millions de dollars de différents tokens en octobre 2022, contre 250 000 aujourd'hui.

3. Royaume-Uni – 61 245 BTC

En 3e position, le Royaume-Uni est à la tête de 61 245 Bitcoins ayant aujourd’hui une valeur de 6,1 milliards de dollars. Notre voisin anglo-saxon n’est pas producteur de Bitcoin, ne fait pas de minage et n’a pas une politique d’achat de Bitcoin qui vise à financer une réserve stratégique. Ces 61 000 Bitcoin proviennent exclusivement d’une seule affaire judiciaire, la saisie de 4 appareils contenants les clés des cryptomonnaies liés à une affaire de fraude organisée par Zhimin Qian, un ressortissant chinois.

Zhimin Qian, qui opérait sous le pseudonyme de Yadi Zhang, est accusé d’avoir volé environ 5 milliards de pounds à 128 000 investisseurs différents. L’argent était ensuite converti en bitcoin, et un de ses employés, Jian Wen, avait pour mission de les blanchir et de les transformer en espèces, en biens immobiliers ou en bijoux, montres et voitures de luxe.

2. Chine – 194 000 BTC

Cent quatre-vingt quatorze mille bitcoins, mais aussi 833 000 ethers et d’autres cryptomonnaies. Cet important montant, proportionnel à la taille du pays, provint d’une seule affaire : l'affaire PlusToken. Créé en 2018, PlusToken était une arnaque relativement classique dans laquelle Chen Bo et ses complices promettent des gains alléchants à des investisseurs crédules. La différence, c’est qu’ils ont réussi à toucher des millions de personnes, ce qui explique l’importance des montants saisis.

La Chine est donc à la tête d’une quantité impressionnante de cryptomonnaies, bien que cela soit une goutte d’eau par rapport au PIB du pays. Ces réserves en Bitcoin font quand même de la Chine un acteur majeur du marché des cryptomonnaies, une véritable whale. Le pays a interdit les plateformes d’achat et vente de cryptomonnaies sur le territoire, mais le marché est loin de s’être arrêté dans le pays et même le minage a continué.

Récemment, le gouvernement est même revenu sur l’interdiction liée aux crypto. La Chine est de facto un acteur important dans l’économie du Bitcoin. Si elle se décidait à jouer ce rôle activement, elle en aurait les moyens.

1. États-Unis – 213 297 BTC

Comme souvent lorsqu’on réalise un classement des pays, les premiers sont les États-Unis. Les relations entre cette nation et les cryptomonnaies sont complexes et mériteraient un article dédié. Les 4 années précédentes, Gary Gensler était à la tête de la SEC. Il a méthodiquement court-circuité les entreprises crypto et blockchain de son pays, s’attirant les foudres de nombreux entrepreneurs.

Avec l’élection de Donald Trump, le pays pourrait entrer dans une phase très différentes. Pour commencer, Gary Gensler a été évincé de la SEC, et sera probablement remplacé par un supporter des cryptomonnaies. Ensuite, le président élu a promis de créer une réserve stratégique en Bitcoin. Pour financer cette dernière, le pays peut compter sur les 200 000 bitcoins qu’il détient déjà, suite à différentes saisies.

À propos de ces chiffres

Ces chiffres proviennent de différentes sources. Les États ne communiquent pas toujours directement sur le nombre de Bitcoin et de cryptomonnaies qu’ils détiennent. Parfois, il faut additionner les différentes saisies annoncées pour avoir une estimation des stocks de bitcoins.

De plus, les pays vendent les cryptomonnaies qu’ils détiennent aux enchères. Mais là encore, les informations ne sont pas toujours publiques ou accessibles, et les données ne sont pas toujours mises à jour. Par exemple, dans le cas des États-Unis, on trouve des informations contradictoires.

Certaines sources, dont Cynthia Lummis, déclarent que le pays possède environ 210 000 Bitcoin. Selon un rapport d’Elementus, le stock de Bitcoin américain était de 69 640 en 2022, après une vente de 189 472 bitcoins. Avant cette vente, le pays avait environ 260 000 Bitcoin. Toujours est il que, selon Arkham Intelligence, les États-Unis détiennent actuellement plus de 20 milliards de dollars de crypto, dont 198 109 BTC.

D’autres pays sont absents de ce classement, alors qu’il est probable qu’ils détiennent des cryptomonnaies. C’est le cas de la Russie, ou de n’importe quel pays ayant eu des affaires criminelles impliquant des cryptomonnaies.

Bien que les cryptomonnaies soient sur la blockchain, où les informations sont publiques et visibles, nous n’avons pas accès aux chiffres exacts des bitcoins détenus par les pays.

Quelles informations révèle ce classement ?

Pour autant, ce classement permet de comprendre 2 choses :

La typologie des pays La répartition de la richesse

Il y a dans cette liste des pays très différents, avec des rapports tout aussi différents avec les cryptomonnaies. Les 2 plus gros détenteurs, la Chine et les États-Unis, avaient une politique très stricte vis-à-vis des crypto. En Chine, les plateformes de vente et d’achat – les exchanges – étaient interdites sur le territoire. Aux États-Unis, la SEC faisait la guerre aux entreprises crypto. Ces 2 pays se retrouvent finalement à la tête des plus gros stocks de Bitcoin parmi les pays du monde.

On retrouve également de très petits pays, comme le Salvador et le Bhoutan. On peut comprendre l’intérêt du Bitcoin pour ces pays : une nouvelle monnaie qui remplace leur monnaie défaillante et le dollar américain, un nouveau type de matière première qui remplace l’absence de pétrole ou d’or dans leurs sols, une raisons pour les entrepreneurs et les industries de venir investir et dépenser de l’argent dans le pays, etc.

Il y a encore très peu de pays qui possèdent du Bitcoin. Souvent, les pays sont là par défaut, se retrouvant avec des cryptomonnaies après les avoir saisies à des criminels. Les seuls pays qui se soient réellement lancé dans cette aventure sont le Salvador et le Bhoutan, et dans une moindre mesure les pays frappés par les sanctions économiques qui utilisent les cryptomonnaies non pas pour spéculer mais pour s’affranchir du dollar et du pouvoir des pays occidentaux.

Le Bitcoin est donc une source de richesse, mais aussi de souveraineté pour les pays.

Source : BiTBO

