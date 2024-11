Victoire de Donald Trump : Gary Gensler sur un siège éjectable ?

« Virer Gary Gensler » : c’était un des mottos de la campagne de Donald Trump, donné gagnant au lendemain des élections présidentielles des États-Unis. Le directeur de la Securities and Exchange Commission pourrait donc déjà être sur un siège éjectable.

Gary Gensler sur un siège éjectable depuis la victoire de Donald Trump ?

Alors que toutes les données montrent Donald Trump gagnant ce matin, la question de la Securities and Exchange Commission (SEC) se pose. Le candidat républicain a en effet plusieurs fois appelé à « virer » Gary Gensler, le directeur de l’institution américaine. En juillet dernier, voici ce qu’il déclarait :

« Laissez-moi le dire à nouveau : dès le premier jour, je virerais Gary Gensler. Je nommerai un président de la SEC qui croit que l’Amérique devrait construire le futur et non bloquer le futur comme ils le font. »

Donald Trump s’est distingué ces derniers mois par un positionnement très « pro-crypto », multipliant les déclarations en ce sens. Il a par ailleurs proposé aux côtés de ses fils une plateforme de finance décentralisée (DeFi) : World Liberty Financial. Lors de la conférence Bitcoin 2024, il avait aussi parlé de « militarisation » à l’encontre de l’écosystème :

« Je jure que les persécutions et la militarisation contre votre industrie prendront fin tant que je serais dans le bureau ovale. »

Gary Gensler viré dès demain ?

Un président des États-Unis peut en effet limoger un directeur de la SEC, s’il juge que ce dernier n’effectue pas son travail correctement. Mais son remplaçant doit être validé par le Sénat. Il s’agit donc d’une nomination en 2 étapes. Il est aussi bien sûr possible que Gary Gensler quitte de lui-même ses fonctions : c’est par ailleurs plutôt la tradition quand un changement d’administration survient.

On ne sait pas à ce stade qui sera choisi par Donald Trump. Plusieurs noms ont flotté ces dernières semaines, dont celui de Dan Gallagher, le directeur juridique de Robinhood. Ce dernier a par ailleurs confirmé qu’il était prêt à répondre à l’appel :

« C’est un honneur pour moi de voir mon nom mentionné dans toute discussion sur le choix du prochain président de la SEC. J’ai eu le privilège d’occuper divers postes au sein de la SEC, notamment celui de commissaire. »

Ce qui est sûr, c’est que les 4 années qui s’ouvrent devraient être plus favorables à l’écosystème crypto, historiquement malmené par les choix de Gary Gensler. Reste donc à voir qui sera le nouveau patron du gendarme financier américain et l’interlocuteur privilégié des entreprises pour les prochaines années.

