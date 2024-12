Michael Saylor dévoile son plan pour faire des USA le leader global de l’économie numérique avec Bitcoin

Michael Saylor présente son « Digital Assets Framework », une stratégie pour positionner les États-Unis comme leader mondial de l’économie numérique en renforçant le dollar grâce à une réserve stratégique de Bitcoin. Ce plan vise à stimuler la compétitivité des entreprises américaines, attirer des capitaux étrangers et redéfinir le Bitcoin comme un outil géopolitique majeur dans la guerre économique numérique.

Digital Assets Framework : L'outil stratégique de Michael Saylor pour renforcer le dollar et la compétitivité des États-Unis

Alors que son entreprise MicroStrategy a récemment élargi son conseil d'administration pour renforcer sa stratégie axée sur Bitcoin, Michael Saylor a publié un document dans lequel il détaille sa vision pour positionner les États-Unis en tant que leader mondial de l'économie numérique, grâce au Bitcoin.

Cette vision s'articule autour de la mise en oeuvre d'une réserve stratégique de BTC, permettant ainsi de relever les défis économiques de demain, améliorer la domination du dollar et créer des opportunités de croissance dans le secteur des cryptomonnaies.

Une politique stratégique en matière d'actifs numériques peut renforcer le dollar américain, neutraliser la dette nationale et positionner l'Amérique en tant que leader mondial de l'économie numérique du XXIe siècle, en donnant du pouvoir à des millions d'entreprises, en stimulant la croissance et en créant des milliers de milliards de valeur. Michael Saylor sur son compte X

Michael Saylor insiste sur la mise en place de cadres réglementaires simplifiés et l’ouverture des marchés de capitaux semble viser à stimuler la compétitivité des entreprises américaines, en leur offrant des alternatives moins coûteuses et plus rapides que les mécanismes traditionnels. Cette démarche pourrait séduire les PME et les investisseurs étrangers, tout en attirant des capitaux massifs vers les États-Unis, renforçant la place du dollar numérique.

Ce projet de réserve nationale de Bitcoin envoie un signal fort : BTC est désormais perçu comme un actif stratégique par Washington. De son côté, la Russie ne reste pas en retrait puisque récemment il a été proposé au ministre des Finances d’étudier la création d’une réserve stratégique de Bitcoin, comparable aux « réserves d'État dans les monnaies traditionnelles ».

Cela pourrait modifier le narratif actuel d'un Bitcoin souvent vu comme une monnaie « décentralisée et apolitique », pour le repositionner comme un outil géopolitique dans la guerre économique numérique.

Trump se tourne vers Bitcoin : Une réserve stratégique pour affronter la Chine et redéfinir l'économie mondiale

Donald Trump a récemment confirmé son intention d'établir une réserve stratégique de BTC aux États-Unis, un projet ambitieux visant à renforcer l’économie américaine. Ce changement de position est notable, car en juin 2021, il qualifiait encore le Bitcoin d’arnaque.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte plus large de soutien législatif, avec la sénatrice républicaine Cynthia Lummis qui a introduit le projet de loi Bitcoin Act au Congrès. Ce texte propose que les États-Unis achètent 1 million de bitcoins sur 5 ans, dans l'optique de réduire la dette nationale qui avoisine les 35 000 milliards de dollars.

Le président américain a exprimé son désir de créer une réserve similaire à la réserve stratégique de pétrole du pays, soulignant son potentiel pour soutenir l'économie américaine.

Nous allons faire quelque chose de grand avec les crypto-monnaies parce que nous ne voulons pas la Chine, ou qui que ce soit d'autre... mais d'autres l'adoptent, et nous voulons être en tête.

Donald Trump

Il semble qu'à chacun son point de bascule, le Bitcoin devienne pour de plus en plus de dirigeants non seulement une alternative financière, mais également un acteur déterminant dans la compétition internationale et la réorganisation de l'économie mondiale.

Source : Digital Assets Framework

