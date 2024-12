Donald Trump nomme Bo Hines à la tête de son conseil dédié aux cryptomonnaies – Qui est-il ?

Ces dernières semaines, Donald Trump enchaîne les nominations. De jour et jour, le futur président des États-Unis donne une idée plus précise des personnes qui vont l'entourer afin qu'il puisse mettre en place la politique qu'il a imaginée.

Ainsi, ce dimanche, le 47e président des États-Unis a annoncé que Bo Hines serait le directeur exécutif de son tout nouveau « conseil présidentiel pour les actifs numériques », qu'il surnomme également « conseil crypto ».

Sur Truth Social, le réseau social dont il est le propriétaire, Donald Trump a expliqué quel sera le rôle de Bo Hines dans ce nouveau groupe consultatif qui cherchera à aiguillier le prochain président des États-Unis autour des cryptomonnaies. Il travaillera en étroite collaboration avec David Sachs qui a été nommé responsable de l'IA et des cryptomonnaies à la Maison Blanche :

De son côté, Bo Hines s'est réjoui de cette nomination. « Merci Monsieur le président ! Ce sera un honneur pour moi de servir dans votre prochaine Administration. [...] Je suis ravi de travailler aux côtés du brillant David Sachs pour garantir que cette industrie prospérera et restera une pierre angulaire du progrès technologique de notre nation, » a-t-il déclaré sur X.

Thank you, Mr. President! It will be the honor of a lifetime to serve in your next administration. Thank you for everything you have done and continue to do for our country. @realDonaldTrump

I am thrilled to work alongside the brilliant @DavidSacks to ensure that this industry… pic.twitter.com/DWzU6vO2Oe

— Bo Hines (@BoHines) December 22, 2024