La perspective d'une réserve stratégique en Bitcoins (BTC) aux États-Unis serait-elle en train de s'effacer ?

En juillet dernier, la sénatrice républicaine Cynthia Lummis travaillait sur un projet de loi qui allait faire parler de lui. Celui-ci concernait la détention de Bitcoins (BTC) par la Réserve fédérale des États-Unis (Fed). En tout, la sénatrice souhaiterait que le pays achète pour 1 million de BTC sur une durée de 5 ans.

Rapidement, Donald Trump s'était montré favorable à cette mesure, laissant envisager qu'en cas d'élection et de majorité au Congrès, celle-ci puisse être adoptée. Désormais élue et disposant de cette majorité, une bonne partie de la communauté crypto s'attend à ce que les congressmen votent prochainement en faveur de ce cadre législatif, officialisant la constitution d'une réserve stratégique de Bitcoins.

Toutefois, certains acteurs de l'industrie ne partagent pas cet avis. Pour Nic Carter, associé chez Castle Island Ventures, société de capital-risque spécialisée dans la blockchain et les cryptomonnaies, « il ne serait pas prudent » de se lancer dans une telle démarche.

« Une réserve stratégique ébranlerait la confiance sur les marchés mondiaux, indiquant involontairement et implicitement que le dollar américain est en danger. Nous ne devons rien faire qui puisse remettre en question notre solvabilité, » a-t-il poursuivi.

Austin Campbell, PDG de la société de paiement en cryptomonnaies WSPNPayment partage le même avis. « Cela serait un signal envoyé au monde entier, indiquant que les États-Unis n’ont pas l’intention de bien gérer leur budget [...] Je pense que c'est une très mauvaise idée » a-t-il déclaré.

7/ One, the BSR cannot save the dollar. In fact, it would accelerate the demise of the dollar, as it would be a signal to the world that the US does not intend to manage its fiscal house well and will likely re-denominate in BTC at some point. I think this is a terrible idea.

