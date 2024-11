Le Congrès des États-Unis passe sous majorité républicaine – Une bonne nouvelle pour l'industrie crypto ?

Après l'annonce de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines, puis celle du parti républicain aux élections sénatoriales, il ne manquait que de connaître les résultats des élections de la Chambre des représentants pour savoir si le Congrès des États-Unis serait à majorité républicaine.

La Chambre des représentants et le Sénat sous majorité républicaine : vers une réglementation crypto claire ?

Ces derniers jours, l'écosystème crypto était à l'affût du résultat des élections de la Chambre des représentants. En effet, après que le candidat républicain Donald Trump ait été déclaré vainqueur des élections présidentielles américaines et que le parti républicain ait obtenu la majorité au Sénat, l'industrie crypto attendait de savoir si la nouvelle Administration pourrait composer avec un Congrès entièrement acquis à la cause républicaine.

Ce sera bien le cas. En s'octroyant ce mercredi son 218e siège au sein de la Chambre des représentants grâce à la victoire de Juan Ciscomani en Arizona, le parti républicain s'est assuré d'obtenir une majorité de représentants au sein de la chambre basse du Congrès des États-Unis.

Il s'agit là d'une bonne nouvelle aux yeux de la communauté crypto. En effet, ces dernières années, le Congrès n'ayant pas de majorité claire, les négociations entre le parti républicain et le parti démocrate pour l'établissement d'un cadre législatif clair sur les cryptomonnaies n'ont jamais abouti.

Avec les 2 chambres sous égide républicaine, Donald Trump aura désormais toutes les cartes en main pour appliquer sa politique, du moins pour les 2 prochaines années, jusqu'à la tenue des prochaines élections de mi-mandat prévues pour 2026.

Le nouveau président des États-Unis qui sera investi le 20 janvier prochain, avait réalisé de nombreuses promesses visant à favoriser l'innovation et l'adoption de la blockchain et des cryptomonnaies.

Le soutien des acteurs de l'industrie crypto a permis au parti républicain d'obtenir la majorité au Congrès

Indéniablement, plusieurs acteurs de l'industrie des cryptomonnaies ont contribué à la progression du parti républicain. Ces derniers mois, plus de 245 millions de dollars de dons ont été délivrés à des comités d'actions politiques (PAC) qui ont soutenu des candidats pro crypto.

Bien qu'il n'y ait pas eu distinction entre les candidats du parti démocrate et républicain, les PAC soutenant réellement les candidats ayant une position favorable vis-à-vis de la blockchain et des cryptos, ceux issus du parti républicain étaient tout de même plus nombreux.

Ainsi, sur les 58 candidats soutenus par Fairshake et d'autres PAC pro crypto pendant les élections sénatoriales et de la Chambre des représentants, plus d'une cinquantaine ont été élus.

Le marché a réagi de manière favorable à l'annonce de la majorité républicaine du Congrès, conservant cet état « euphorique » qu'il a acquis suite à la victoire de Donald Trump. Le cours du Bitcoin (BTC) a continué de partir à la hausse, permettant à la cryptomonnaie d'atteindre un nouvel ATH à 93 477 dollars.

Source : Associated Press

