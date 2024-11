Victoire de Donald Trump : À quoi peut-on s'attendre pour l'écosystème crypto ?

C'est désormais certain : Donald Trump sera investi en tant que 47e président des États-Unis le 20 janvier prochain. Pour l'écosystème crypto, cette nouvelle constitue le signe de nombreux changements à venir. Voyons ensemble les différentes possibilités d'évolution du marché des cryptomonnaies dans les prochaines années.

Comment pourrait évoluer l'écosystème crypto suite à la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines ?

La victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines constitue un vent de fraîcheur pour de nombreux partisans des cryptomonnaies qui connaissaient sa position favorable en la matière. Ces dernières heures, plusieurs analystes ont tenté de prédire les diverses évolutions qui impacteront le marché crypto dans les prochaines années.

Pour Daniel Cheung, cofondateur de SyncracyCapital, fonds d'investissement spécialisé dans l'industrie crypto, « la présidence de Donald Trump est une option d'achat de 4 ans sur les marchés des cryptomonnaies qui permettra de créer un environnement dans lequel nous pourrions vraiment avoir un supercycle légendaire ».

I believe that crypto is potentially headed for a biblical bull market in the coming months that could surpass 2021 - some thoughts on the current market setup under a Trump Administration: 1) Trump presidency is a 4 year call option on crypto markets (i.e. Gensler fired, US… — Daniel Cheung (@HighCoinviction) November 6, 2024

Afin d'étayer ses propos, l'analyste a notamment fait référence à l'un des promesses de Donald Trump, à savoir renvoyer Gary Gensler de son poste de président de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ce dernier est notamment connu pour avoir adopté une position conservatrice ayant mis dans bâtons dans les roues des acteurs de l'industrie crypto.

Daniel Cheung ainsi que d'autres analystes évoquent l'utilisation du Bitcoin (BTC) comme valeur de réserve par le département du Trésor des États-Unis. C'est l'une des mesures phares du Bitcoin Act, le projet de loi porté par la sénatrice républicaine Cynthia Lummis.

Bien entendu, pour de nombreux membres de la communauté crypto, l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis combiné à une majorité républicaine au Congrès ouvrirait la porte à l'établissement d'une réglementation en faveur de l'usage des cryptomonnaies.

Selon un conseiller du protocole décentralisé Kamino Finance, ce nouveau cadre législatif permettrait aux tokens de capturer beaucoup plus facilement la valeur des protocoles auxquels ils sont associés. Aussi, les tokens pourraient être considérés comme des commodities et non comme des securities.

Vers une augmentation de l'offre d'investissement crypto aux États-Unis ?

Avec une réglementation pro crypto, les banques pourraient interagir plus facilement avec les acteurs du secteur, laissant entrevoir une multiplication des partenariats entre les institutions financières et les exchanges, mais aussi une plus forte adoption de la blockchain sur le sol américain.

Dans le cas où le marché crypto viendrait à s'ouvrir davantage, les entrepreneurs et développeurs pourraient être tentés d'ouvrir leurs propres sociétés. De plus en plus de projets crypto verront le jour, ce qui permettra de favoriser l'innovation et la démocratisation de la blockchain et des cryptomonnaies.

Outre une évolution de la réglementation sur le sol américain, l'offre d'investissement pourrait bien s'étoffer. Plusieurs membres de la communauté crypto évoquent ainsi le lancement du token natif d'OpenSea ainsi que celui de la plateforme de prédiction de marché décentralisée Polymarket. De la même manière, Consensys pourrait lancer une cryptomonnaie associée au wallet MetaMask.

Dans un autre registre, de plus en plus d'entreprises formuleraient des demandes d'approbation pour émettre leurs propres ETFs. Pour Daniel Cheung, les ETF Solana (SOL) spot seront approuvés dès le 1er trimestre 2025, ce qui permettrait à la cryptomonnaie « de franchir la barre des 1 000 dollars, se plaçant en concurrence avec l'Ether [ETH] ».

Enfin, des grands groupes crypto bien installés pourraient faire leur introduction en Bourse. En ligne de mire des analystes, une IPO de Circle, la société derrière l'USDC, le stablecoin avec plus grande capitalisation du marché derrière l'USDT de Tether.

