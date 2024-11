La victoire de Trump est-elle vraiment 100% favorable à Bitcoin ? L'analyse de Vincent Ganne

Donald Trump a donc gagné l’élection présidentielle du mardi 5 novembre et il deviendra le 47e Président des Etats-Unis le 20 janvier prochain pour un mandat de 4 ans. Ce dernier devrait appuyer le bull run tant Donald Trump s’est positionné en faveur des cryptomonnaies. Mais attention, certaines nuances sont à apporter.

Sur le papier, la victoire de Donald Trump est favorable à Bitcoin

Durant toute sa campagne électorale, Donald Trump a eu un positionnement pro-crypto largement assumé pour s’adresser directement aux 50 millions d’Américains détenteurs de cryptos.

Réserve stratégique de Bitcoin, licenciement de Gary Gensler (patron de la SEC), assouplissement de la régulation et de la fiscalité liées au marché des cryptos, minage de BTC sur le territoire des États-Unis, autant de facteurs qui ont fait de Bitcoin un « Trump Trade ».

À cela s’ajoute le fait que Donald Trump s’est entouré de personnalités politiques et économiques faisant la promotion du Bitcoin comme le député républicain Patrick McHenry, la sénatrice Cynthia Lummis ou encore Mick Mulvaney, ancien chef de cabinet par intérim de Trump.

Mais ce sont surtout Elon Musk, Robert Kennedy Jr et J.D Vance qui poussent le plus en faveur du BTC et des cryptomonnaies.

Bientôt aux responsabilités politiques de premier plan, ces hommes vont clairement contribuer à maintenir Trump dans un positionnement pro-Bitcoin, ce qui sera un socle majeur du bull run attendu durant la majeure partie de l’année 2025.

Le cours du Bitcoin démarre en effet cet automne la dernière phase de son cycle de 4 ans, celle dite du bull run qui doit le voir réussir à dépasser très nettement son ancien record historique.

En ce qui me concerne, la cible des 200 000 dollars me semble être la cible minimum à envisager pour la fin de l’année 2025.

Voilà pour la vue de marché sur les 12 prochains mois. En revanche, prudence à court terme, il est impératif de réaliser une cassure haussière de l’ATH des 73 700 dollars en clôture journalière pour donner le signal haussier.

Graphique qui expose le cycle de 4 ans de Bitcoin depuis ses origines à aujourd’hui. Ma cible des 200 000 dollars est prévue pour le mois d'octobre 2025

Attention, il y a malgré tout des nuances qui pourraient freiner Bitcoin

Baisses d’impôt, creusement du déficit budgétaire, guerre commerciale avec la Chine et l’Europe… Ces perspectives combinées sous la prochaine présidence de Donald Trump peuvent représenter un risque pour Bitcoin et surtout pour les altcoins, du fait des corrélations de marché.

Une seconde vague d’inflation pourrait être engagée avec un impact haussier sur les taux d’intérêt et le dollar, et une vraie menace sur la poursuite des réductions de taux de la Réserve fédérale des États-Unis.

Si la Fed ne prolonge pas ses baisses de taux en 2025 en raison des effets de la politique budgétaire et commerciale de l'Administration Trump, cela sera un frein au bull run de bitcoin et surtout une véritable entrave pour les altcoins. Il faut donc mettre sous haute surveillance la tendance des taux d'intérêt du marché car une remontée du 10 ans US (voir graphique ci-dessous) à 5 % serait un facteur de baisse pour les altcoins.

Graphique qui expose le taux obligataire US à 10 ans en bougies japonaises journalières

