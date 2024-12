« Nous n’avons pas le droit de posséder des bitcoins » : Jerome Powell entraîne la baisse des cryptomonnaies

En réponse à la perspective d'une réserve nationale de Bitcoin (BTC) aux États-Unis, Jerome Powell, le président de la Fed, a indiqué que l'agence n'avait pas le droit de posséder des bitcoins. Est-ce vraiment la fin de ce projet ?

Jerome Powell affirme que la Fed ne peut pas avoir de réserve de Bitcoin

Avec l’élection de Donald Trump le mois dernier, la perspective d’une réserve nationale de Bitcoin (BTC) aux États-Unis semblait se préciser. Cependant, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), a remis en cause cette idée, à travers un choix de mot, on ne peut plus clair, lors d’une conférence de presse sur la politique monétaire du pays :

« Nous n’avons pas le droit de posséder des bitcoins. »

L’intéressé a ensuite légèrement précisé son propos, en expliquant que ceci est « le genre de chose que le Congrès doit prendre en considération, mais nous ne cherchons pas à modifier la loi à la Fed ».

Notons que le timing de telles déclarations peut paraître curieux, alors que la sénatrice Cynthia Lummis porte ce projet de loi depuis plusieurs mois maintenant. Pour l’heure, ni la sénatrice ni Donald Trump n’ont réagi publiquement aux propos de Jerome Powell.

Si Jerome Powell maintient ses positions lors de la prise de fonction de Donald Trump, il faudra se tourner du côté du Congrès. En outre, notons que la constitution d'une telle réserve pourrait simplement être retardée, car le mandat du président de la Fed se termine en février 2026. Donald Trump pourrait alors choisir un candidat plus crypto-friendly, mais ces réflexions ne sont pour le moment que des suppositions.

Un marché qui accuse le coup

En parallèle de cette annonce, s'ajoute le rétro-pédalage de Nayib Bukele au Salvador face à la pression du Fonds Monétaire International (FMI), entraînant des compromis sur la loi Bitcoin dans le pays. Ces deux évènements conjugués ont déclenché une correction des cryptomonnaies, avec un BTC en baisse de près de 3 % depuis ces annonces mercredi soir :

Cours du BTC en données horaires

Après avoir reculé brièvement sous les 100 000 dollars, le BTC s'est finalement servi de ce seuil comme d'un support. Du côté des autres cryptomonnaies en revanche, nous pouvons remarquer des baisses plus marquées, notamment sur l'ETH avec 4,2 %, 6,7 % en ce qui concerne le XRP ou même jusqu'à 10 % pour le LINK.

Malgré des nouvelles plutôt négatives, ces corrections ne semblent toutefois pas inquiétantes pour le moment, et pourraient simplement s'inscrire dans une reprise de souffle du marché. Les jours et semaines à venir permettront ainsi de mieux identifier la tendance de court terme.

Sources : Reuters, TradingView

