Les ETF Bitcoin américains dépassent désormais ceux sur l'or en termes d'actifs sous gestion

Une nouvelle publication de K33 Research révèle que la somme des actifs sous gestion des ETF Bitcoin (spot et futures) dépasse désormais celle des ETF adossés à l’or.

Selon Vetle Lunde, directeur de la recherche chez K33 Research, les ETF basés sur l’or aux États-Unis totalisent 128,88 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), contre 129,25 milliards de dollars pour les ETF Bitcoin et 14,92 milliards pour les ETF Ethereum.

💡 Est-ce possible d'investir dans des ETF Bitcoin en France ?

En réaction à cette publication, Eric Balchunas, analyste chez Bloomberg, a confirmé l’exactitude des chiffres. Il a également souligné que les ETF Bitcoin spot à eux seuls totalisent plus de 120 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ajoutant qu’il est « incroyable que nous discutions même qu’ils soient aussi proches » seulement 11 mois après leur lancement.

People asking me about this. Answer is YES, if you include all bitcoin ETFs (spot, futures, levered) they have $130b vs $128b for gold ETFs. That said, if you just look at spot, btc is $120b vs $125b for gold. Either way, unreal we even discussing them being this close at 11mo. https://t.co/hq8QAc14Xa

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 17, 2024