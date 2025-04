La plus grande manipulation de l’histoire ? Les soupçons qui pèsent sur Donald Trump

La récente hausse des marchés financiers suite à une annonce de Donald Trump soulève de sérieuses interrogations sur une potentielle manipulation et un délit d’initié. En quelques heures seulement, une simple publication sur les réseaux sociaux, suivie d’un revirement spectaculaire sur les droits de douane, a permis de récupérer environ 4 000 milliards de dollars en capitalisation boursière.

Une publication sur Truth Social, puis un retournement des marchés

Le 9 avril, alors que les marchés américains ont connu une chute brutale en quelques jours, Donald Trump publie sur Truth Social « C'est le bon moment d'acheter !!! DJT ». 4 heures plus tard, il annonce une pause de 90 jours sur la quasi-totalité des droits de douane, une décision inattendue qui propulse les indices boursiers à la hausse.

Le S&P 500 a bondi de 9,5 %, récupérant près de 4 000 milliards de dollars de capitalisation en une seule journée tandis que le Nasdaq 100 a connu la plus forte hausse en une séance depuis 2008.

Ce type de timing soulève des soupçons légitimes. Richard Painter, le conseiller en éthique à la Maison-Blanche, a alerté sur une possible violation des lois sur le délit d’initié, « Il adore contrôler les marchés, mais il devrait faire attention ». La véritable question qui se pose est de savoir si Donald Trump avait déjà pris la décision de suspendre les droits de douane au moment où il a publié son message.

Lorsqu’on lui a demandé quand il avait pris sa décision, Trump a répondu de manière floue : « Ce matin… Enfin, ces derniers jours, j’y pensais… assez tôt ce matin ». De plus, dans les heures ayant précédé l'annonce présidentielle, un peu plus de 5 000 ETH auraient été vendus à perte par une adresse liée au projet WLFI (d'après les données d'Arkham) soutenu par la famille Trump. Cela pourrait montrer une absence de communication entre le président Trump et les projets qu'il soutient.

Un message ambigu aux implications financières massives

Le message posté sur Truth Social se termine par « DJT », signature courante de Trump, mais aussi symbole boursier de Trump Media & Technology Group, sa propre entreprise cotée. Cette ambiguïté a suffi à faire grimper l’action de Trump Media de 22 %, alors même que la société a perdu 400 millions de dollars l’année dernière. La valeur des parts de Donald Trump, contrôlées par son fils, aurait augmenté de 415 millions de dollars en une journée.

L’affaire ne se limite pas à Trump. Le même jour, la représentante Marjorie Taylor Greene, qui qualifiait de « perdants et ratés » ceux qui s’inquiétaient des tariffs, a révélé avoir acheté pour des centaines de milliers de dollars d’actions alors que les marchés étaient au plus bas.

Face à ces événements, le sénateur Adam Schiff a appelé à l’ouverture d’une enquête officielle pour manipulation de marché et délit d’initié. Il souligne que les décisions économiques doivent reposer sur la transparence et non sur des intérêts privés déguisés.

Source : X

