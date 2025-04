90 jours de pause, mais pas pour la Chine — Retour sur la dernière déclaration de Donald Trump

Mercredi, Donald Trump a décidé d’un nouveau rebondissement sur le dossier des droits de douane en annonçant une pause de 90 jours. Néanmoins, la Chine n’est pas concernée par la mesure, et se voit même infliger une hausse supplémentaire. Voyons cela de plus près.

Donald Trump fait volte-face pour les droits de douane

Mercredi, Donald Trump a prouvé une fois de plus qu’il était difficile à suivre. Et pour cause, le 47e président des États-Unis a annoncé une pause de 90 jours pour sa nouvelle vague de droits de douane, une semaine après avoir semé la panique sur les marchés financiers.

Cette annonce stratégique intervient alors qu’ils entraient tout juste en vigueur le 9 avril. L’effet s’est d’ailleurs fait ressentir instantanément, puisque le S&P 500 a clôturé sa séance en hausse de 9,52 %, tandis que le Nikkei 225 a augmenté de 8,99 % de son côté. De leur côté, les cryptomonnaies ont également rebondi, notamment avec un prix du Bitcoin (BTC) à 81 300 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 4,6 % sur 24 heures.

Toutefois, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Et pour cause, non seulement la Chine ne profitera pas de ce sursis de 3 mois, mais en plus de cela, Donald Trump a de nouveau augmenté ses fameux droits de douane. Après les avoir augmentés de 54 % à 104 % mardi, une nouvelle décision a été prise avec une nouvelle hausse à 125 %.

Tandis que Mao Ning, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a réaffirmé la position de son gouvernement en déclarant que la Chine n’avait pas peur des provocations et ne reculera pas, Donald Trump a fait montre de son habituel ton provocateur :

La Chine veut conclure un accord. Elle ne sait simplement pas comment s’y prendre.

Néanmoins, le président américain a également déclaré qu’il était ouvert à la discussion pour sortir de ce bras de fer, mais des responsables américains ont précisé que la priorité en matière de négociations était donnée à d’autres pays, dont le Vietnam, le Japon et la Corée du Sud.

Par ailleurs, une autre exception est faite pour cette pause de 90 jours, avec le Mexique et le Canada pour certaines conditions. En effet, les importations ne respectant pas l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) restent soumises à ces nouveaux droits de douane de 25 %, au motif de la lutte contre le fentanyl.

Si les marchés peuvent se réjouir de la tournure des évènements, il conviendra toutefois d’adopter une certaine prudence, Donald Trump nous ayant habitués à ses changements de direction soudains.

Source : Reuters

