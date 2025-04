Voici comment le Bitcoin peut assurer sa reprise – L'analyse de Vincent Ganne

Le S&P 500 a perdu plus de 20% depuis son record historique à cause de la guerre commerciale. Seul un PIVOT de printemps peut permettre une stabilisation des marchés financiers.

Krach boursier mondial, seul un pivot peut permettre une stabilisation du Bitcoin

C’est le marché actions mondial qui est sous la pression maximale de la guerre commerciale engagée par l’Administration Trump contre plus de 75 pays. Le S&P500 et l’indice boursier MSCI World ont perdu plus de 20 % depuis leur record historique. Hormis quelques titres défensifs, l’or et le marché obligataire, il n’y a eu aucun endroit où se cacher, le sell-off a été général.

Existe-t-il un espoir de stabilisation et de rebond des actifs risqués en bourse ce printemps alors que l’application des tarifs réciproques est en pause pendant 3 mois (sauf pour la Chine) ?

Oui, la perspective d’un rebond repose uniquement sur la mise en place d’un pivot : soit le pivot de la Fed ce printemps, soit le pivot de l’Administration Trump.

Mais le pivot, c’est quoi ? C’est un changement significatif de politique qui est en mesure de renverser une tendance boursière.

Le pivot de Trump consiste en la signature d’accords commerciaux permettant de lever les tarifs réciproques et il y a aussi la dimension fiscale qui sera décisive. Lors de sa campagne pour le second mandat, le président Donald Trump a en effet proposé de réduire le taux de l'impôt sur les sociétés de 21 % à 15 %, notamment pour les entreprises produisant leurs produits aux États-Unis.

Si la guerre commerciale conserve une trajectoire agressive, alors seul le pivot de la Réserve fédérale (Fed) peut permettre une stabilisation des marchés financiers. Le pivot de la Fed consiste en un changement de politique monétaire (en urgence si nécessaire) pour augmenter significativement les conditions de liquidités du système financier et ainsi permettre une stabilisation économique et boursière (corrélation entre liquidité nette US, S&P 500 et cours du Bitcoin).

Rappelons que la Fed a déjà commencé à réduire la vitesse de baisse de son bilan depuis le début du mois d’avril. Les prochaines décisions de politique monétaire de la Fed ont lieu le mercredi 7 mai 2025 et le mercredi 18 juin 2025.

Un pivot consisterait en une reprise de la baisse du taux d’intérêt des fonds fédéraux et en un arrêt de la baisse du bilan de la Fed.

Graphique qui expose les bougies japonaises hebdomadaires du contrat future S&P 500

Bitcoin, l’espoir d’un rebond toujours du côté de la liquidité mondiale

80 jours, 108 jours, davantage ? Le débat fait rage au sein de la communauté des analystes techniques quant à savoir le temps nécessaire pour que le nouveau record historique de la liquidité mondiale depuis le début de l’année vienne permettre un rebond des actifs risqués en bourse.

Dans tous les cas, le nouveau record historique de l’offre monétaire mondiale permet de garder un facteur fondamental d’espoir pour un rebond des actifs risqués en bourse d’ici la fin du printemps.

Ce jeudi, la baisse de l'inflation US est de bon augure pour accélérer le pivot de la Fed, un pas de plus en faveur d'une reprise soutenue par la hausse de la liquidité. Alors patience, cela peut se mettre en place plus tard au cours de ce printemps.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données quotidiennes du cours du Bitcoin avec la courbe de la liquidité mondiale selon la somme des agrégats M2 des principales économies du monde

