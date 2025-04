Les options arrivent sur les ETF Ethereum spot : qu’est-ce que cela va changer ?

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a officiellement approuvé, hier, la négociation d'options sur plusieurs ETF basés sur l'Ether. Cette décision réglementaire, très attendue par les acteurs du marché, marque encore une avancée dans l'intégration des cryptomonnaies aux instruments financiers traditionnels.

Le 9 avril, la SEC a approuvé officiellement la négociation d’options sur plusieurs ETF Ethereum spot, marquant une avancée dans l’intégration progressive des cryptos aux marchés financiers traditionnels.

Cette approbation concerne notamment les ETF de Grayscale avec l’ETHE et l’ETH Mini, BlackRock est également concerné avec son iShares Ethereum Trust (ETHA), enfin Bitwise et Fidelity, sont eux aussi de la partie, avec les ETF ETHW et FETH.

Ces fonds, qui offrent une exposition directe au cours de l’Ether, pourront désormais être couplés à des contrats d’options, permettant aux investisseurs d'accéder à de nouvelles stratégies ou à des outils de spéculations plus poussées.

La validation est intervenue dans le cadre d’une approbation accélérée émise par la SEC, confirmant notamment les demandes déposées par les bourses du Nasdaq et du New York Stock Exchange. Selon l’agence, cette évolution est conforme aux exigences de la section du Securities Exchange Act, garantissant que les marchés restent équitables, efficaces et transparents.

Une décision alignée avec celle sur l'ETF Bitcoin

Cette avancée n’est pas sans rappeler celle de fin 2024, lorsque la SEC avait déjà autorisé les options sur les ETF Bitcoin. La parité réglementaire entre les 2 principales cryptomonnaies laisse présager une normalisation progressive des produits financiers liés aux cryptomonnaies.

Par ailleurs, plusieurs émetteurs d’ETF ont déjà déposé des demandes pour intégrer le staking d’Ether dans leurs produits. Cette fonction, qui permet de générer des rendements sur les ETH détenus, pourrait devenir un levier supplémentaire pour attirer les investisseurs.

Ce changement réglementaire s’inscrit aussi dans un contexte politique marqué par un assouplissement des positions de la SEC envers les cryptomonnaies depuis le retour de Donald Trump. L’administration semble désormais plus encline à favoriser l’innovation dans le secteur crypto tout en maintenant un encadrement strict.

Source : SEC

