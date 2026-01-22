Les ETF Bitcoin et Ethereum signent leur pire journée de 2026

Mercredi, les ETF Bitcoin et Ethereum sont tombés sur leur plus bas de 2026 après plus de 900 millions de dollars de sorties cumulées. Faisons l'état des lieux de cette journée rouge.

Les ETF Bitcoin et Ethereum accusent le coup sur les marchés

Hier, nous revenions sur le nouveau passage du Bitcoin (BTC) sous les 90 000 dollars, dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l’Union européenne au sujet du Danemark.

En fin de journée, Donald Trump a temporisé sur ce dossier, en écartant la perspective de nouveaux droits de douane.

Si la nouvelle a engendré un recul de l’or et de l’argent et une hausse des marchés boursiers, les cryptomonnaies, elles, sont restées stoïques. Alors que le prix du BTC n’est pas parvenu à reprendre les 90 000 dollars, les ETF Bitcoin spot ont même réalisé leur pire journée de 2026, avec 708,71 millions de dollars de sorties.

À présent, la valeur des actifs sous gestion de ces fonds est retombée à un plus bas annuel de 116,48 milliards de dollars, en conséquence directe de la baisse des prix et des près de 1,6 milliard de dollars de sorties en 3 journées :

Évolution de la valeur des actifs sous gestion des ETF Bitcoin spot américains

Du côté des ETF Ethereum spot : même constat pour un ordre de grandeur différent. Avec 229,95 milliards de dollars de sorties mercredi, il s’agit également de la pire journée de 2026 pour lesdits fonds, qui touchent ainsi leur point bas depuis le début du mois à 18,41 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Tant pour les fonds Bitcoin qu’Ethereum, des sorties de telle ampleur n’avaient pas été constatées depuis le 20 novembre dernier.

Alors que le prix du BTC est de 89 750 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en hausse de 0,9 % sur les dernières 24 heures, la situation actuelle a de quoi interroger. Et pour cause, si l'actif ne parvient pas encore à trouver de direction claire, le fait qu'il chute lors de nouvelles macro-économiques négatives sans parvenir à se redresser durablement lorsque les tensions s'apaisent peut être vu comme un signal baissier.

Source : SosoValue

