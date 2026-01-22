Donald Trump se félicite d'une « réunion très fructueuse » sur le Groenland — Les métaux précieux temblent

Alors que Donald Trump a salué une « réunion très fructueuse » au sujet du Groenland avec le secrétaire général de l'OTAN, les prix de l'or et de l'argent ont connu quelques turbulences. Dans quelle mesure ?

Vincent Maire

L'or et l'argent vacillent après les annonces de Donald Trump sur le Groenland

Mercredi à Davos, Donald Trump était très attendu, après avoir soufflé le chaud et le froid sur le Groenland.

Nous sommes d'ailleurs revenus sur le sujet suite à la chute des cryptomonnaies et des actions, tandis que le président américain promettait de nouveaux droits de douane à plusieurs pays de l’Union européenne, dont 10 % supplémentaires dès le 1er février.

Finalement, Donald Trump a choisi de temporiser, à la suite d’une « réunion très fructueuse » avec Mark Rutte, le secrétaire général de l’OTAN. En l’occurrence, ladite réunion portait sur un accord concernant le Groenland et pour la mise en place du fameux Dôme d’or américain, un système de défense antimissile :

blockquote icon

Cette solution, si elle aboutit, sera très avantageuse pour les États-Unis et tous les pays membres de l'OTAN. Compte tenu de cet accord, je renonce à appliquer les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février. Des discussions complémentaires sont en cours concernant le Dôme d'or et son lien avec le Groenland. De plus amples informations seront communiquées au fur et à mesure de l'avancement des discussions. Le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, l'envoyé spécial Steve Witkoff et d'autres personnes, selon les besoins, seront chargés des négociations et me rendront compte directement.

Tandis que l’or a signé un plus haut historique (ATH) à près de 4 900 dollars mercredi, le célèbre métal précieux a rapidement corrigé à la suite de cette annonce. Ainsi, l’indice spot montre la plus importante bougie rouge horaire de l’année, avec une baisse de 1,42 % :

Cours de l'or en données horaires

🔎 Où et comment acheter de l'or ?

En données quotidiennes, l'or et l'argent ont respectivement clôturé leur journée en hausse de 1,45 % pour le premier et en baisse de 1,54 % pour le second. Néanmoins, l'or a aussi cédé 1,15 % par rapport à son plus haut de la séance, qui a constitué un ATH.

Bien entendu, cette volatilité n'a rien de comparable avec ce que l'on peut rencontrer dans l'écosystème des cryptomonnaies, mais elle mérite tout de même d'être soulignée pour des actifs aussi capitalisés que l'or et l'argent. D'ailleurs, les données du CME montrent que les futures sur l’or ont établi un plus haut annuel en matière de volumes, et ce, à raison de 492 565 contrats, correspondant chacun à 100 onces :

Volumes et open interest sur les futures de l'or

👉 Dans l'actualité également — « Si j’utilise la force, on sera inarrêtables » – À Davos, la menace de Donald Trump pour obtenir le Groenland

De leur côté, les futures sur l’argent ont connu la 3e journée la plus importante de l’année, avec un total de 232 722 contrats, équivalent chacun à 5 000 onces.

En parallèle, le Dow Jones, le S&P 500, ainsi que le Nasdaq, ont clôturé en hausse de 1,21 %, 1,16 % et 1,18 %, tandis que le Bitcoin (BTC) n’a pas particulièrement réagi, en progressant de 0,63 % sur 24 heures pour un prix de 89 950 dollars.

Sources : Truth Social, TradingView, CME Group

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

