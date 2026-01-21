« Si j’utilise la force, on sera inarrêtables » – À Davos, la menace de Donald Trump pour obtenir le Groenland

Le président des États-Unis s’est exprimé à Davos en ce qui concerne le Groenland. Dans un long discours sinueux, le président des États-Unis a réitéré ses visées sur le territoire danois, tout en faisant l’éloge de la supériorité militaire américaine.

le 21 janvier 2026 à 15:45.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

« Si j’utilise la force, on sera inarrêtables » – À Davos, la menace de Donald Trump pour obtenir le Groenland

À Davos, Trump se félicite et réitère ses visées sur le Groenland

Au Forum économique de Davos, Donald Trump a commencé son discours par un long satisfecit, énumérant ses victoires :

blockquote icon

Le déficit commercial a baissé grâce aux droits de douane. En un an, j’ai fait baisser le déficit de 77 %, et tout ça, sans inflation. Tout le monde disait que c’était impossible.

Le président des États-Unis a enchaîné les pics contre l’Europe, raillant notamment les efforts écologiques et qualifiant les éoliennes de « moulins à vent » :

blockquote icon

Ma victoire a permis d’éviter un effondrement énergétique, celui que l’Europe connaît avec l’escroquerie écologique. […] Plus il y a de moulins dans un pays, plus ces pays perdent de l’argent.

👉 A lire - « Sell America », bouclier anti-coercition, taxes… L’Europe prépare sa riposte face à Donald Trump

Puis Donald Trump a évoqué le Groenland, sur un ton également railleur : « Ça vous intéresse que je parle du Groenland ? ». Le président américain a affirmé qu’à son avis, personne ne pouvait protéger le Groenland d’une éventuelle invasion, à part son pays :

blockquote icon

Aucun pays à part les États-Unis n’a le pouvoir de protéger le Groenland.

Pour rappel, Donald Trump prétend depuis plusieurs semaines que le Groenland est en danger d’invasion de la part de la Russie et de la Chine. Aucune donnée géopolitique ne soutient cette théorie.

Menaces voilées et demande à l’OTAN

Le président des États-Unis en a cependant fait une base de son discours, critiquant les efforts selon lui insuffisants du Danemark pour défendre le Groenland. Donald Trump s’est dit ouvert à la négociation, avec des menaces à peine voilées :

blockquote icon

Si j’utilise la force, on serait inarrêtable, mais je ne l’utiliserai pas. Tout ce que veulent les États-Unis, c’est le Groenland.

Le président américain a également évoqué le « dôme d’or », un projet de défense des États-Unis qu’il compte construire au Groenland, sur une terre qui est selon lui « à peine habitée » – la qualifiant régulièrement de « bloc de glace » au long de son discours :

blockquote icon

Tout ce qu’on veut de la part du Danemark pour la sécurité nationale et internationale, pour garder nos ennemis à distance, c’est cette terre sur laquelle nous allons créer le dôme d’or le plus grand jamais construit.

🌐 A lire - Pourquoi le Groenland obsède-t-il Donald Trump ?

Le président des États-Unis a réitéré ses critiques de l’OTAN, estimant que son pays en avait fait beaucoup pour l’organisation, sans rien recevoir en retour. Donald Trump demande donc à obtenir le Groenland en échange de ces efforts fournis :

blockquote icon

Vous pouvez dire oui et on appréciera, ou vous pouvez dire non, et on s’en souviendra.

Source : France Info

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3880 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Donald Trump

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

Un hacker vole plus de 282 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans un hardware wallet

 Baisse du Bitcoin et liquidations - Seul l'or résiste face à la perspective d'une nouvelle guerre douanière

Baisse du Bitcoin et liquidations - Seul l'or résiste face à la perspective d'une nouvelle guerre douanière

 Nouvel enlèvement crypto en Haute-Savoie - Les ravisseurs réclament 8 millions d'euros en cryptomonnaies

Nouvel enlèvement crypto en Haute-Savoie - Les ravisseurs réclament 8 millions d'euros en cryptomonnaies

 Les mineurs de Bitcoin capitulent : le hashrate est au plus bas depuis plus de 4 mois

Les mineurs de Bitcoin capitulent : le hashrate est au plus bas depuis plus de 4 mois