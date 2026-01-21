« Si j’utilise la force, on sera inarrêtables » – À Davos, la menace de Donald Trump pour obtenir le Groenland

Le président des États-Unis s’est exprimé à Davos en ce qui concerne le Groenland. Dans un long discours sinueux, le président des États-Unis a réitéré ses visées sur le territoire danois, tout en faisant l’éloge de la supériorité militaire américaine.

À Davos, Trump se félicite et réitère ses visées sur le Groenland

Au Forum économique de Davos, Donald Trump a commencé son discours par un long satisfecit, énumérant ses victoires :

Le déficit commercial a baissé grâce aux droits de douane. En un an, j’ai fait baisser le déficit de 77 %, et tout ça, sans inflation. Tout le monde disait que c’était impossible.

Le président des États-Unis a enchaîné les pics contre l’Europe, raillant notamment les efforts écologiques et qualifiant les éoliennes de « moulins à vent » :

Ma victoire a permis d’éviter un effondrement énergétique, celui que l’Europe connaît avec l’escroquerie écologique. […] Plus il y a de moulins dans un pays, plus ces pays perdent de l’argent.

Puis Donald Trump a évoqué le Groenland, sur un ton également railleur : « Ça vous intéresse que je parle du Groenland ? ». Le président américain a affirmé qu’à son avis, personne ne pouvait protéger le Groenland d’une éventuelle invasion, à part son pays :

Aucun pays à part les États-Unis n’a le pouvoir de protéger le Groenland.

Pour rappel, Donald Trump prétend depuis plusieurs semaines que le Groenland est en danger d’invasion de la part de la Russie et de la Chine. Aucune donnée géopolitique ne soutient cette théorie.

Menaces voilées et demande à l’OTAN

Le président des États-Unis en a cependant fait une base de son discours, critiquant les efforts selon lui insuffisants du Danemark pour défendre le Groenland. Donald Trump s’est dit ouvert à la négociation, avec des menaces à peine voilées :

Si j’utilise la force, on serait inarrêtable, mais je ne l’utiliserai pas. Tout ce que veulent les États-Unis, c’est le Groenland.

Le président américain a également évoqué le « dôme d’or », un projet de défense des États-Unis qu’il compte construire au Groenland, sur une terre qui est selon lui « à peine habitée » – la qualifiant régulièrement de « bloc de glace » au long de son discours :

Tout ce qu’on veut de la part du Danemark pour la sécurité nationale et internationale, pour garder nos ennemis à distance, c’est cette terre sur laquelle nous allons créer le dôme d’or le plus grand jamais construit.

Le président des États-Unis a réitéré ses critiques de l’OTAN, estimant que son pays en avait fait beaucoup pour l’organisation, sans rien recevoir en retour. Donald Trump demande donc à obtenir le Groenland en échange de ces efforts fournis :

Vous pouvez dire oui et on appréciera, ou vous pouvez dire non, et on s’en souviendra.

