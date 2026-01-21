« Sell America », bouclier anti-coercition, taxes… L’Europe prépare sa riposte face à Donald Trump

Alors que les tensions entre l’Europe et les États-Unis ont atteint un sommet cette semaine, l’Union européenne prépare sa riposte. Que peut-elle face aux menaces des États-Unis ?

« Sell America! » le slogan fait son retour sur fond de tensions

Les tensions entre les pays européens et les États-Unis ont atteint un nouveau sommet ce week-end, sur fond de nouvelles menaces douanières de Donald Trump. Le fantasque président américain n’a pas digéré le refus de la France d’intégrer son futur « Conseil de paix » – un concurrent à l’ONU – et menace d’une surtaxe de 200 % sur les vins et champagnes français. Dans le même temps, l’Europe fait front face aux menaces sur le Groenland et s’est vue notifiée de nouveaux droits de douane. Le territoire danois, qui fait pourtant partie de l’OTAN fait face à un risque d’annexation par les États-Unis, du jamais-vu depuis la Seconde guerre mondiale.

Le président américain doit s’exprimer à Davos à 14h ce 21 janvier. En attendant, l’Europe affûte déjà ses armes et se prépare à une éventualité : l’abandon de partenariats historiques avec les États-Unis, un fondement de la paix mondiale depuis les années 40. Il faut dire que les coups de pression de Donald Trump ont fini par faire montrer les dents à une Europe jugée jusque là comme plutôt molle. Ursula Von Der Leyen la présidente de la Commission européenne, a ainsi souligné que le Vieux continuent n’avait pas accepté des droits de douane de 15 % il y a quelques mois pour se voir de nouveau menacée :

L’UE et les États-Unis ont conclu un accord commercial en juillet dernier. Et en politique comme en affaires, un accord est un accord. Et lorsque des amis se serrent la main, cela doit avoir un sens.

Résultat : le slogan « Sell America » est de nouveau en vogue. Au Danemark, pays directement touché par les ambitions américaines au Groenland, on note déjà plusieurs ventes de bons du Trésor américain. L’un des plus grands fonds de pension danois a ainsi annoncé hier la vente de 100 millions de dollars de dette américaine. Si c’est une goutte d’eau par rapport aux plus grands créanciers des États-Unis, la manœuvre est hautement symbolique.

L’Europe reste en effet le premier créancier des États-Unis, qui croule sous la dette. Un point qu’a souligné George Saravelos, le stratège en chef de la Deutsche Bank, interrogé par nos confrères des Échos :

L’Europe possède le Groenland, elle possède également beaucoup de Treasuries. L’Europe est même le premier créancier international des États-Unis, si l’on additionne les titres de dettes qui sont dans les mains des différentes institutions et sociétés de gestion européennes.

Le bouclier anti-coercition, l’arme nucléaire de l’Europe ?

Autre mesure, cette fois plus institutionnalisée : l’Europe pourrait faire appel à son « bouclier anti-coercition ». Pour la première fois, un dirigeant européen, Emmanuel Macron, a appelé à le déclencher. Ce dispositif créé en 2023 permet la mise en place de restrictions liés au commerce, pour le cas où l’Europe subit des pressions économiques, comme l’explique le Parlement européen :

Le bouclier permet de réagir, conformément au droit international et en dernier recours, en cas de chantage économique exercé par un pays étranger sur l’Union ou les États membres dans le but d’influencer une politique ou une position spécifique.

C’est justement ce qui se joue en ce moment : le président américain souhaite en effet forcer les pays européens à participer à son Conseil de paix et à approuver son annexation du Groenland, sous peine de menaces économiques.

L’instrument anti-coercition permettrait d’instaurer de nouveaux droits de douane pour les produits américains, de restreindre leur accès à des services et des commerces européens, ainsi qu’à des aspects connexes liés aux droits de propriété intellectuelle. Les États-Unis pourraient également être empêchés d’accéder à des investissements européens ou aux marchés publics. En bref, c’est une véritable arme nucléaire économique que pourrait dégainer l’Europe.

Pour déclencher ce bouclier, 55 % des États membres doivent approuver la décision, et la Commission européenne doit faire une enquête formelle sur l’éventuelle coercition. Cette phase prend 4 mois.

Pour rappel, 8 pays sont à ce stade concernés par les menaces de Donald Trump : le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande. L’Europe fait à ce stade front, Ursula Von Der Leyen ayant estimé ce matin qu’il fallait rompre avec les hésitations habituelles du Vieux continent :

Nous vivons désormais dans un monde défini par la puissance brute, qu’elle soit économique ou militaire, technologique ou géopolitique. […] Le changement qui s’opère dans l’ordre international n’est pas seulement considérable, mais il est amené à durer. ll nous faudra rompre avec la prudence traditionnelle de l’Europe.

