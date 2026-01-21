BTC sous 90 000 dollars, nouveau record de l'or, marchés boursiers en berne : le jeu de Donald Trump inquiète

Alors que Donald Trump semble sérieusement vouloir annexer le Groenland, les marchés financiers basculent dans la crainte. Bitcoin (BTC) tombe à nouveau sous 90 000 dollars, les bourses vacillent et l'or dépasse pour la première fois 4 800 dollars. Voyons cela de plus près.

Bitcoin (BTC) retombe sous 90 000 dollars en entraîne le marché crypto

Ce n’est pas une surprise, le Bitcoin (BTC) et le reste du marché des cryptomonnaies est dans une phase d’incertitude depuis plusieurs mois. Depuis le mois de novembre, le BTC tente sans succès de retrouver le fameux palier des 100 000 dollars, mais après une remontée jusqu’à près de 98 000 dollars la semaine dernière, l’actif a finalement rechuté pour passer cette nuit sous 90 000 dollars.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, un bitcoin s’échange à 89 500 dollars, en baisse de 1,58 % au cours des dernières 24 heures.

Avec plus d’un milliard de dollars de liquidations sur les marchés dérivés lundi, il s’agit là d’une journée noire pour le marché crypto, la pire depuis le 21 novembre dernier :

Montants liquidés quotidiennement sur les dérivés crypto au cours des 90 derniers jours

Dans le top 20 crypto, certaines baisses sont plus prononcées que d’autres, à l’image de l’ETH et du BNB, qui perdent respectivement 4,6 % et 4,2 %, du HYPE, qui cède 7,7 % et pire encore, du XMR, qui s’effondre de près de 16 %.

Alors que du côté des ETF Bitcoin et Ethereum, ce sont 483,38 et 229,95 millions de dollars de sorties qui ont été enregistrés, l’ensemble des marchés boursiers semble avoir basculé dans la peur.

Une crainte partagée par les marchés boursiers

Ainsi, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont chacun clôturé lundi en recul de 1,76 %, 2,06 % et 2,39 %. S’il faudra voir l’humeur des investisseurs à l’ouverture des marchés européens ce matin, le CAC 40 a fini la journée de lundi en baisse de 0,61 %, tandis que le DAX a cédé 1,03 %.

Pour leur part, les marchés asiatiques ont moins subi, à raison d’une baisse de 0,47 % pour le Nikkei 225 et d’une légère progression de 0,08 % pour la bourse de Shanghai.

À l’inverse, l’or bat record après record, et revendique une hausse de plus de 12 % depuis le début de l’année, après avoir dépassé les 4 800 dollars l’once au cours des dernières heures :

Cours de l'or en données quotidiennes

Une nouvelle fois, ce climat de crainte nous vient des États-Unis, alors que Donald Trump tente de faire passer l'impérialisme américain à un autre niveau. Ce qui semblait n'être qu'une simple plaisanterie au début de son mandat, l'éventuelle annexion du Groenland est devenue un sujet beaucoup plus sérieux au cours des derniers jours, mettant les forces militaires européennes sur le qui-vive.

Attendu cet après-midi au Forum économique de Davos, le président américain pourrait en dévoiler plus sur ses intentions, tandis qu'il s'est pour le moment contenté de brandir sa menace favorite : les droits de douane.

À ce titre, Donald Trump a, par exemple, menacé de taxer les vins français jusqu’à 200 % ou encore d’ajouter 10 % sur toutes les marchandises de plusieurs pays européens, dont la France, le Danemark ou l’Allemagne dès le 1er février, puis 25 % dès le mois de juin. Alors que l’année dernière, l’Union européenne (UE) et les États-Unis s’étaient entendus sur des droits de douane autour de 15 % l'année dernière, l’UE menace désormais de suspendre ledit accord.

