Accord de paix au Moyen-Orient ? Le S&P 500 bat record sur record, tandis que le pétrole baisse

Alors que les États-Unis et l'Iran seraient proches d'un accord de paix, le S&P 500 continue sa course folle, tandis que le pétrole temporise. Faisons le point sur les différents marchés financiers.

le 2 juin 2026 à 9:45.

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Vincent Maire

Accord de paix au Moyen-Orient ? Le S&P 500 bat record sur record, tandis que le pétrole baisse

Les marchés financiers réagissent aux perspectives de paix au Moyen-Orient

Plus tôt ce matin, nous sommes revenus sur la baisse du prix du Bitcoin (BTC). À cette occasion, nous avons également partagé les dernières nouvelles concernant la situation au Moyen-Orient et les avancées dans les négociations de paix.

Dans ce contexte, les valeurs du S&P 500 ont su profiter de l’accord qui se profile, tandis que l’indice a établi un nouveau record de prix lundi en séance. À présent, chaque jour semble être l’occasion d’un nouveau plus haut historique (ATH), tandis que le S&P 500 a momentanément dépassé les 7 600 dollars :

Cours du S&P 500 en données quotidiennes

Cours du S&P 500 en données quotidiennes

 

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En parallèle, les prix du pétrole semblent pour leur part être à un carrefour stratégique après leur volatilité de ces derniers mois. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le WTI s’échange ainsi sous les 90 dollars le baril, tandis que celui du Brent affiche un peu moins de 94 dollars.

Si l’actif est toujours en hausse de près de 33 % depuis le début de la guerre en février dernier, nous pouvons toutefois noter une baisse de 17,6 % depuis le dernier point haut annuel :

Cours du baril de Brent en données quotidiennes

Cours du baril de Brent en données quotidiennes

 

Dans les prochaines semaines, sous réserve de la conclusion d'un accord, il s'agira de voir dans quelle mesure la volatilité du pétrole évoluera et si cela débouchera sur une baisse concrète.

Plus largement, en Europe aussi, les marchés ouvrent en hausse, notamment avec un CAC 40 qui progresse de 0,89 % à l’heure de l’écriture de ces lignes, ainsi qu’un DAX en gains de 0,96 %.

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Pour ce qui est des métaux précieux, la volatilité a bien diminué, par exemple avec l’once d’or qui s’échange à 4 538 dollars, en recul de 19 % depuis son plus haut historique (ATH) du 29 janvier dernier. Sur la séance en cours, l’actif progresse toutefois de 1,21 % par rapport à la veille.

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Source : TradingView

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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