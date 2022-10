Comment faire du staking sur Ethereum ? Générez des revenus passifs avec vos ETH

Alors que le déploiement d’Ethereum 2.0 avec The Merge s’est déroulé sans accroc, le staking est maintenant l’un des meilleurs moyens de faire travailler vos ETH dormants et d’en dégager des revenus passifs. Voici notre guide complet pour staker vos ETH en toute simplicité.

Les plateformes privilégiées pour staker vos ETH

Le staking dit « solo » nécessite de détenir au moins 32 ETH en plus de comporter des coûts d’exploitation importants et des risques.

C’est pourquoi il est intéressant de se tourner vers des plateformes qui s’occupent de ces tâches pour vous, tout en vous permettant de staker vos ETH même si vous en possédez moins de 32.

En déléguant vos ETH à une plateforme, ceux-ci vont être déposés dans un smart contract avec les ETH d'autres utilisateurs afin d’amortir les coûts sans pour autant réduire les récompenses reçues.

Avant de choisir la plateforme qui vous convient, il reste tout de même plusieurs critères à prendre en compte pour ne pas avoir de mauvaises surprises : sécurité, taux d’intérêt proposé, frais, accessibilité, etc.

En fonction de votre profil, différentes options s’offrent à vous. C’est pourquoi, si vous débutez, nous vous suggérons de staker vos ETH sur Binance, plateforme connue pour son ergonomie, sa simplicité et sa diversité de services.

De plus, Binance est la seule plateforme centralisée qui ne facture pas de frais sur les récompenses que vous obtiendrez avec le staking d'ETH.

Vous pouvez aussi consulter le tableau regroupant les informations nécessaires pour vous aiguiller dans le choix de la plateforme pour staker vos ETH.

Plateformes où staker vos ETH Taux d'intérêt Frais sur les récompenses Possibilité d’interagir avec la DeFi avec ses ETH en staking Créer un compte sur la plateforme Binance 5,2% Pas de frais Oui Stakez de l'ETH sur Binance Kraken 4 à 7% 15% Non Stakez de l'ETH sur Kraken Coinbase 4,5% 25% Non Stakez de l'ETH sur Coinbase

Staker vos ETH sur Binance : guide complet

La plateforme Binance permet de staker vos ETH en toute sécurité et en quelques clics. En plus d’être enregistrée en tant que PSAN auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Binance s’engage à couvrir tous les frais de fonctionnement du validateur et supportera le risque de pénalités on-chain.

Vous obtiendrez des BETH comme représentation tokenisée de vos ETH stakés selon un ratio 1:1, ce qui vous permettra de bénéficier de la liquidité tout en profitant des récompenses liées au staking d’ETH.

Pour staker vos ETH sur Binance, vous devez vous connecter à votre compte ou en créer un via le bouton ci-dessous :

Une fois votre compte créé et vérifié, déposez vos ETH dans votre portefeuille Binance si ce n’est pas déjà fait. Allez sur l’onglet « Revenus passifs » et cliquez sur « ETH 2.0 » :

Cliquez ensuite sur « Stakez maintenant » :

Dernière étape, saisissez le montant d’Ethers que vous souhaitez staker, cochez la case de l’accord de service de staking Binance puis cliquez sur « Confirmer ».

Comme vous le voyez, il y aura un délai de 48 heures avant la distribution des premières récompenses :

Félicitations ! Vos ETH sont envoyés dans une pool de staking d’Ethereum. Vous n’avez plus qu’à profiter tranquillement des BETH qui seront distribués dans votre portefeuille quotidiennement.

Lido, l’alternative décentralisée pour staker vos ETH

Lido est une application gouvernée par une organisation autonome décentralisée (DAO) qui gère les opérations, les distributions des fonds, etc. Elle possède également son propre token natif, le LDO, qui accorde des droits de gouvernance à ses détenteurs comme le vote de l’orientation future de la plateforme.

Le procédé pour staker vos ETH sera à peu près similaire à celui de Binance, mis à part le fait que vous allez connecter votre propre portefeuille à l’application Lido (MetaMask, XDEFI, etc).

En effet, Lido est un protocole de staking liquide, c’est-à-dire qu’en échange de vos ETH stakés vous recevrez des tokens stETH. Mieux encore, la plateforme ne verrouille pas vos fonds.

Les stETH ont en plus l’avantage de pouvoir offrir un rendement supplémentaire au staking, car ils sont supportés par la plupart des protocoles comme Curve, Aave, etc.

Remarquez qu’il est actuellement impossible de retirer les ETH placés en staking. Cependant, vous pouvez toujours échanger vos stETH contre des ETH classiques.

Autres solutions de staking d'Ether décentralisées

En plus de Lido d'autres solutions décentralisées existent comme RocketPool ou StakeWise, voici un tableau comparatifs des différentes applications décentralisées qui permettre de staker des ETH:

Plateformes où staker vos ETH Taux d'intérêt Frais sur les récompenses Possibilité d’interagir avec la DeFi avec ses ETH en staking Créer un compte sur la plateforme Lido 5,4% 10% Oui Stakez de l'ETH sur Lido StakeWise 6,01% 10% Oui Stakez de l'ETH sur Stakewise RocketPool Entre 4,66 et 9,30% 10% Oui Stakez de l'ETH sur RocketPool

Une autre solution détectée par les experts de notre Groupe Premium existe et est la plus rentable à l'heure actuelle. Cette solution est offerte par Frax Finance qui se lance également dans le staking sur Ethereum. Le principe est identique à celui de Lido avec un sfrxETH qui offrira des rendements encore supérieurs grâce à une meilleure intégration dans la finance décentralisée. Les rendements attendus sont autours de 10%.

Vous pouvez avoir un aperçu de tous nos contenus exclusifs ici.

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

FAQ : questions fréquentes sur le staking sur Ethereum

Comment marche le staking Ethereum ?

Le staking provient du Proof of Stake, qui est un consensus garantissant la sécurité de la blockchain et la création de nouveaux blocs. On appelle staking la sélection de validateurs qui se verront attribuer ces responsabilités. C’est ce qu’on nomme plus communément des « stakers ».

Sur Ethereum, la mise nécessaire pour devenir un validateur est de 32 ETH. Cette somme est nécessaire pour dissuader le staker de se déconnecter ou de se lancer dans une attaque délibérée contre le réseau.

Toutefois, comme nous l’avons présenté précédemment, cette limite est brisée par les plateformes qui offrent la possibilité à leurs utilisateurs de staker leurs ETH peu importe le montant en leur possession.

Est-ce une bonne idée de staker mes ETH ?

C’est un procédé gagnant-gagnant puisque d’un côté, cela va contribuer à la sécurité de la blockchain Ethereum en construisant de nouveaux blocs et de l’autre cela vous permettra de générer un revenu passif avec un moindre risque.

L’autre avantage est que cela ne nécessite aucune compétence particulière si vous déléguez vos ETH à un tiers comme Binance.

Combien puis-je gagner avec le staking sur Ethereum ?

Le staking Ethereum offre des rendements annuels. Les rendements sont différents d’une plateforme à l’autre et peuvent atteindre 6% dans certains cas. Il faut également prendre en compte les frais que la plateforme ponctionne sur vos récompenses.

Au moment de l’écriture de cet article le taux d’intérêt proposé est autour de 5% sur Binance, et il s'agit de la seule plateforme centralisée à ne pas facturer ce service.

Que faire avec mes BETH de Binance ?

Il y a différentes manières de les utiliser. Vous pouvez les laisser sur Binance et profiter des récompenses de staking. Vous pouvez également utiliser vos BETH dans l’écosystème de la BNB Chain comme dans Binance Launchpool et Liquid Swap.

Le BETH est aussi pris en charge sur certaines plateformes DeFi comme Venus pour des prêts et emprunts ou même Pancake Swap afin de fournir de la liquidité sur des paires.

Quels sont les risques du staking ETH ?

Le risque le plus trivial est la chute de la valeur de la cryptomonnaie ETH.

Concernant les actions des validateurs, le mécanisme de consensus d’Ethereum comporte quelques règles conçues pour empêcher les attaques sur le réseau. Les validateurs vont recevoir, en fonction de leur activité, plus ou moins de récompenses en ETH.

Les validateurs inactifs vont logiquement subir des pénalités qui augmenteront si cela se produit de façon prolongée. Ils peuvent donc perdre une partie (assez négligeable) de leurs ETH verrouillés.

À l’inverse, ce qu’on appelle le slashing, est une punition bien plus grave. Elle est déclenchée par une action clairement malveillante envers le réseau comme proposer 2 blocs différents pour un même emplacement. Cela signifie qu’une partie importante de la mise du validateur sera supprimée voire la totalité dans le pire des cas.

Pour une sécurité idéale il est préférable de choisir une plateforme réputée et sécurisée pour staker vos ETH comme Binance.

Est-ce que je peux retirer mes ETH du staking ?

Les ETH en staking ne peuvent pas être retirés ou transférés sur le réseau Ethereum avant la mise à niveau Shanghai qui aura normalement lieu courant 2023.

Pourquoi la blockchain Ethereum consomme moins d’énergie avec le staking ?

Contrairement à la preuve de travail (PoW), la preuve d’enjeu (POS) ne nécessite pas une aussi grande quantité de puissance de calcul qu’auparavant. Ce nouveau système déployé depuis la mise à jour The Merge ne repose plus sur des mineurs mais sur des « staker ».

Grâce à ce changement de méthode de validation, la consommation énergétique du réseau Ethereum a chuté de plus de 99%.

