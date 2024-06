Ethereum : 1 million de validateurs et 27 % des ETH en staking — Comment se porte la blockchain ?

En l’espace d’un an, le nombre de validateurs sécurisant la blockchain Ethereum (ETH) a progressé de 64 %. Cette donnée nous donne l’occasion de faire un tour d’horizon de plusieurs données intéressantes concernant le réseau.

Le nombre de validateurs progresse de 64 % en un an sur Ethereum (ETH)

Si à l’inverse de Bitcoin (BTC), l’ETH n’a pas encore su recoller avec son précédent plus haut historique (ATH), la blockchain Ethereum n’est pourtant pas en reste concernant son développement. Ainsi, cette dernière a grandement gagné en maturité depuis le précédent bull run, et les statistiques à suivre permettront d’en juger.

En premier lieu, un point sur le staking permet de noter que ce sont aujourd’hui plus de 27 % de tous les ETH existants, qui servent à sécuriser le réseau. En effet, les données de Beaconcha.in rapportent que près de 32,7 millions d’ETH sont stakés sur plus de 1 million de validateurs différents :

Figure 1 — Aperçu des ETH en staking et du nombre de validateurs

En comparaison d’une analyse effectuée il y a près d’un an jour pour jour, nous pouvons ainsi noter que le nombre de validateurs a ainsi progressé de plus de 64 % sur les 12 derniers mois. Néanmoins, ce chiffre est à relativiser, car lorsque la mise à jour Pectra sera actée, ce nombre pourrait fortement chuter, compte tenu du fait que la quantité d’ETH par nœud validateur ne sera plus limitée à 32.

Alors, il sera plus pertinent de se fier à la répartition desdits validateurs. Sur ce point, Lido se démarque toujours, en occupant près de 29 % des parts de marchés :

Figure 2 — Répartition des validateurs sur Ethereum

Tandis que 16,3 % des validateurs sont étiquetés comme « non identifiés », suggérant des acteurs indépendants, Coinbase complète le podium avec 13 % des parts, suivi d’Ether.fi, Binance et Kiln, compris entre 3,25 et 4,5 % du marché.

Le point coté DeFi

Si le secteur de la finance décentralisée (DeFi) peine, lui aussi, à renouer avec ses plus hauts historiques, ce n’en est pas moins un indicateur majeur de l’activité d’un réseau. Ainsi, Ethereum garde la tête, loin devant ses concurrents, avec 61,8 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), à savoir plus de 60 % des près de 102 milliards de dollars de TVL de l’ensemble de l’écosystème DeFi :

Figure 3 — Classement des blockchains suivant leur TVL en DeFi

Une autre observation intéressante à faire est que ce top 10 voit également la présence de 3 layer 2 d’Ethereum, à savoir Arbitrum, Blast et Base, respectivement à la 5e, 6e et 7e place. À eux trois, ils pèsent 6,7 milliards de dollars de TVL.

Avec les près de 62 milliards de dollars cités précédemment, la DeFi sur Ethereum devra encore voir sa TVL augmenter de 73 % pour retrouver ses sommets de novembre 2021 :

Figure 4 — Historique de la TVL de la DeFi sur Ethereum

En parallèle, l’ETH s’échange à 3 500 dollars pour une capitalisation de 422 milliards de dollars, en baisse de 1,5 %. Pour retrouver son ATH, l’actif devra encore progresser de 39 %.

Sources : Beaconcha.in, Dune, DefiLlama

