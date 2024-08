Bitcoin génère 4 millions de dollars de frais en 1 heure grâce à un nouveau protocole : Que savons-nous ?

Un nouveau protocole sur Bitcoin a fait exploser les frais de transaction du réseau pendant plus d'une heure, générant 4 millions de dollars, une hausse inédite depuis le halving.

Bitcoin connaît ses frais les plus hauts depuis la période post-halving

Bitcoin est souvent critiqué pour sa lenteur et sa faible scalabilité, principalement en raison de la taille limitée de ses blocs. Certains considèrent cette caractéristique comme un frein à l'adoption du BTC, tandis que d'autres y voient une qualité essentielle qui garantit la décentralisation et la robustesse du réseau.

Bien que l’on puisse soutenir que des frais élevés assurent la rentabilité des mineurs, le principal inconvénient des blocs de petite taille réside dans le fait que les frais de transaction peuvent grimper très rapidement.

Par exemple, après le halving au mois d'avril 2024, le lancement du protocole Runes, un protocole de tokens fongibles sur Bitcoin, a provoqué un tel engouement que les frais de transaction ont permis d'enregistrer des blocs générant des centaines de milliers, voire des millions de dollars de frais pendant plusieurs jours.

Depuis, les frais de transaction sont descendus à leur plus bas niveau en un an, atteignant 2 sats/vB. Cependant, hier, le réseau a connu une forte augmentation des frais, qui n'a duré qu'une heure et demie.

Aperçu de la blockchain au moment de l'augmentation soudaine des frais

Au total, plus de 67 Bitcoins ont été récoltés par les mineurs en moins de 2 heures, soit plus de 4 millions de dollars.

De plus, Antpool s'est particulièrement distingué en ayant eu la chance de miner 3 des 4 blocs générant le plus de frais, accumulant ainsi 33,147 BTC de frais auxquels s'ajoutent 9,375 BTC de subvention du réseau, soit plus de 2,5 millions de dollars en moins d'une heure.

Un nouveau protocole de restaking fait une entrée explosive

Babylon est un protocole de staking visant à intégrer Bitcoin dans la sécurisation des blockchains de type Proof-of-Stake (PoS). Il permet aux détenteurs de Bitcoin de staker leurs BTC tout en conservant le contrôle total de leurs actifs, sans avoir recours à un tiers de confiance.

Le restaking sur Ethereum, introduit par EigenLayer, permet aux utilisateurs de réutiliser leurs ETH déjà stakés pour sécuriser d'autres services sur la blockchain et récupéré un rendement supplémentaire.

Pour son lancement, Babylon avait fixé un plafond de dépôt à 1 000 BTC, soit environ 60 millions de dollars. C'est cette limite qui a incité les investisseurs à se précipiter et à payer des frais toujours plus élevés pour garantir leur participation au protocole faisant monter les frais à plus 1 500 sats/vB.

Cependant, il est important de noter que les stakers de BTC ne reçoivent pour l'instant aucune récompense, seulement des points qui seront probablement utilisés pour une éventuelle distribution de tokens par le protocole, dans un style similaire à EigenLayer.

