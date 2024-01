Qu'est-ce que le restaking d'ETH sur la blockchain Ethereum ?

Vous connaissez probablement le staking de cryptomonnaies, mais savez-vous ce qu'est le restaking ? Comment ce mécanisme fonctionne-t-il avec la blockchain Ethereum et la crypto ETH ? Quels sont les avantages du restaking et quels sont ses risques ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le restaking.

C'est quoi le restaking ?

Avec d'aborder ce qu'est le restaking, un court rappel sur le staking est nécessaire. Le staking de cryptomonnaies est une pratique permettant aux détenteurs de certaines cryptomonnaies de gagner des récompenses en participant à la validation des transactions d'une blockchain.

Cette méthode est utilisée dans les blockchains qui adoptent le mécanisme de consensus de Proof of Stake (ou preuve d'enjeu). Dans les faits, les utilisateurs bloquent, ou « stakent », une certaine quantité de leurs cryptomonnaies pour avoir la possibilité d'opérer un nœud validateur sur la blockchain. En échange de leur contribution à la sécurité et à l'efficacité du réseau, ils reçoivent des récompenses sous forme de cryptomonnaies supplémentaires.

Pour ceux qui ne souhaitent pas opérer un nœud ou qui ne peuvent pas remplir les conditions requises, il est aussi possible d'allouer ses cryptos à des nœuds d'autres personnes et de percevoir une partie des récompenses reçues par ce dernier.

Par exemple, faire du staking d'ETH sur la blockchain Ethereum permet de percevoir environ 4 % d'intérêts annualisés rétribués en Ethers.

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Maintenant, le restaking, tel qu'implémenté par le protocole EigenLayer sur la blockchain Ethereum, permet aux utilisateurs de réutiliser leurs ETH ou leurs tokens de staking liquides (stETH, rETH, cbETH, etc.) déjà stakés pour sécuriser des services décentralisés supplémentaires sur Ethereum, tout en gagnant des récompenses additionnelles.

Cela offre une efficacité accrue du capital, car les stakers peuvent gagner des récompenses de plusieurs protocoles avec le même capital investi.

Grâce au restaking, EigenLayer vise à résoudre plusieurs problématiques clés liées à Ethereum. Il permet notamment aux applications et aux services de middleware de se sécuriser sans avoir à développer leurs propres modèles de confiance coûteux.

Ainsi, EigenLayer tire profit du restaking pour offrir une sécurité renforcée pour ces protocoles en leur permettant de tirer parti de la sécurité de la couche de base d'Ethereum.

👉 Le staking sur Ethereum vous intéresse ? Retrouvez notre guide complet pour acheter de l'ETH en quelques minutes

À l'heure de l'écriture de ces lignes (janvier 2023), EigenLayer est l'unique représentant du restaking sur Ethereum. Ce sont d'ailleurs les équipes d'EigenLayer, à savoir EigenLabs, qui ont introduit le mécanisme de restaking.

Sur EigenLayer donc, le mécanisme de restaking fonctionne via un ensemble de smart contracts permettant aux utilisateurs ayant placé en staking des l'ETH de les réaffecter pour renforcer la sécurité d'autres applications construites sur le réseau Ethereum.

En pratique, EigenLayer agit comme une couche intermédiaire optionnelle où les utilisateurs accordent des droits supplémentaires d'exécution sur leurs ETH stakés. Cette méthode permet de déployer des ETH restakés sur d'autres applications tout en implémentant des conditions de slashing pour encourager un comportement honnête et décourager les actions malveillantes. Ainsi, l'ETH restaké peut fournir des services de validation au-delà d'Ethereum lui-même.

Ainsi, EigenLayer permet aux détenteurs d'ETH de faire du liquid restaking et du native restaking.

Le liquid restaking

Le liquide restaking est le processus de dépôt de tokens de staking liquide (LST) dans les smart contracts d'EigenLayer. À l'heure actuelle, le protocole prend en charge les LST suivants :

stETH (Lido) ;

rETH (Rocket Pool) ;

cbETH (Coinbase) ;

wBETH (Binance) ;

osETH (Stakewise) ;

swETH (Swell) ;

AnkrETH (Ankr) ;

EthX (Stader) ;

OETH (Origin ETH).

EigenLayer prévoit de prendre en charge d'autres tokens de liquid staking à l'avenir.

Le native restaking

Le native restaking décrit le processus de mise en place d'un validateur Ethereum spécifiquement dédiée à EigenLayer, baptisé EigenPod.

Des délais de retraits à connaître Si vous envisagez d'utiliser EigenLayer pour faire du restaking avec des ETH, sachez qu'un délai de 7 jours est actuellement appliqué lorsqu'un retrait est demandé. EigenLayer applique un délai de retrait extrêmement prudent qui devrait diminuer au fil du temps.



👉 Consultez la documentation d'EigenLayer pour en savoir plus sur l'utilisation du protocole

Quels avantages apporte le restaking ?

Le restaking sur Ethereum présente plusieurs avantages. Il permet une meilleure utilisation des capitaux en permettant aux stakers d'ETH de générer des récompenses supplémentaires provenant de plusieurs protocoles en utilisant le même capital.

De plus, il renforce la sécurité des nouveaux protocoles en leur donnant accès au réseau de validateurs d'Ethereum. Cette approche facilite l'innovation en réduisant également les barrières financières pour les développeurs qui n'ont pas besoin de gérer leur propre ensemble de validateurs.

Le restaking peut donc améliorer l'efficacité globale du réseau Ethereum en optimisant l'utilisation des ressources disponibles.

Quelles sont les limitations du restaking ?

En dépit des avantages notables qu'il apporte, le restaking suscite des préoccupations quant à son impact potentiel sur la stabilité d'Ethereum.

Le principal enjeu réside dans le risque systémique accru dû à un effet de levier plus élevé sur la blockchain, car le restaking permet la réutilisation des cryptos stakés à travers plusieurs protocoles. Ainsi, si un protocole fait face à une crise ou une vulnérabilité, cela pourrait avoir un effet boule de neige et impacter la stabilité globale de l'écosystème d'Ethereum.

Une autre préoccupation majeure de la communauté envers le restaking est le risque que les dépôts des restakers pourraient être réduits (slashing) s'ils enfreignent les règles d'un autre protocole. Ce risque de slashing pourrait, en cas d'événement affectant un grand nombre de stakers, avoir des effets graves et étendus sur Ethereum dans son ensemble.

👉 Qu’est-ce que le slashing ? Comprendre ce mécanisme via l'exemple de la blockchain Ethereum

Aussi, le restaking présente un risque de centralisation du staking. Les validateurs qui proposent des services de restaking peuvent offrir des taux d'intérêt annuels plus élevés que les autres, ce qui pourrait inciter davantage d'utilisateurs à leur déléguer leurs tokens. En conséquence, une poignée de validateurs pourrait finir par contrôler une grande partie des ETH placés en staking, ce qui mènerait à une centralisation et pourrait compromettre la neutralité et l'équité du réseau Ethereum.

En outre, Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, a exprimé des inquiétudes concernant l'effet de surcharge que des modèles de restaking complexes et mal conçus pourraient avoir sur le réseau. Justin Drake, un chercheur de la Fondation Ethereum, a également souligné la nécessité de traiter le restaking avec précaution, en raison des risques systémiques qu'il pourrait introduire.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Source de l'illustration : Mirror de Albert.Lin

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.