Ethereum : 115 milliards de dollars d'ETH sont désormais stakés

Le montant des ETH stakés sur la Beacon Chain vient d’atteindre 115 milliards de dollars, un record pour Ethereum. Cela correspond à plus d’un quart de l’approvisionnement en ETH. Qu’est-ce que cela veut dire ?

La part d’ETH stakés continue de croître

Au total, 31,5 millions d’ETH sont désormais stakés sur la Beacon Chain. Cela correspond à plus de 115 milliards de dollars, une somme jamais atteinte depuis la transition d’Ethereum vers la preuve d’enjeu. Pour comparaison, la capitalisation totale de l’ETH est de 440 milliards de dollars.

👉 Retrouvez notre guide – Comment acheter de l’Ethereum (ETH) en 2024 ? Méthode simple et rapide

Désormais, plus d’un quart (26 %) de l’approvisionnement en ETH est en staking, et il existe 980 000 validateurs sur le réseau, selon les données partagées par The Block :



Le cours de l’ETH a tout comme celui du BTC connu une hausse notable ces derniers jours. Sur la semaine, il prend ainsi 14 %. Mais alors que le BTC n’est plus qu’à 4 % de son record absolu aujourd’hui, l’ETH devra encore croître de 24 % pour atteindre son ATH, à 4 878 dollars.

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

The Merge, un succès pour Ethereum ?

La percée du staking sur Ethereum a connu une accélération depuis la mise à jour Shapella, qui permet aux utilisateurs de retirer leurs ETH stakés. Les solutions de liquid staking ont également eu leur rôle à jouer : les validateurs issus de Lido Finance représentent ainsi à ce jour 31 % des ETH stakés.

Le staking d’ETH a également été favorisé par le restaking d’ETH, tel qu’il est proposé par EigenLayer. Cette solution relativement nouvelle permet aux utilisateurs de multiplier l’usage qui est fait de leurs tokens, et donc leurs récompenses.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que le restaking d’ETH sur la blockchain Ethereum ?

« The Merge » semble donc avoir été un succès pour Ethereum, si l’on en croit l’intérêt pour le staking et les solutions qui ont émergé depuis. Alors que l’ETH approche des 4 000 dollars, cet intérêt pourrait ne faire que s’amplifier.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : The Block, CoinGecko

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.