Ethereum : la mise à jour Shapella est live, plus de 85 000 ETH ont été retirés

Cette nuit, la mise à jour Shapella a été effectuée avec succès sur la blockchain Ethereum, ouvrant la voie au retrait d’ETH. Malgré les craintes que certains acteurs avaient pu exprimer, ces retraits sont-ils réellement significatifs pour le moment ?

Ethereum (ETH) réussit sa mise à jour Shapella

Cette nuit, peu après minuit, la mise à jour Shapella est devenue effective sur la blockchain Ethereum. C’était une double mise à niveau comprenant d’une part la partie consensus avec Capella, et la couche d’exécution avec Shanghai.

⚙️ La mise à jour de #Shapella (Shanghai et Capella) de la blockchain #Ethereum a été déployée avec succès ! 🔥 Les validateurs ont maintenant la possibilité de retirer leurs $ETH qui étaient jusqu'à maintenant verrouillés en staking. pic.twitter.com/CFTAhtLmu4 — Cryptoast (@CryptoastMedia) April 13, 2023

C’était un évènement très attendu, qui vient ainsi finaliser The Merge d’Ethereum, ouvrant la voie au retrait des ETH stakés sur le smart contract de la Beacon Chain. En effet, les premiers ETH ont été déposés à partir du 3 novembre 2020, et étaient depuis verrouillés.

Si certains pouvaient craindre un retrait massif, ce scénario n’a pour le moment pas eu lieu. Et pour cause, lors de la rédaction de ces lignes, c’étaient plus de 85 000 ETH qui avaient été retirés, ce qui représente certes plus de 163 millions de dollars, mais c’est à peine 0,46 % de la quantité totale stakée.

Bien entendu, ces retraits vont grimper au fil des jours, mais le comportement actuel des investisseurs ne témoigne pas particulièrement d’une volonté de vendre rapidement. Mieux encore, cette possibilité de retrait, ouvre maintenant la voie à plus de nouveaux entrants, qui pouvaient être freinés par l’éventualité de devoir attendre une durée indéterminée pour retirer leurs fonds.

Désormais, l’explorateur de blockchain Etherscan permet la visualisation du nombre de retraits effectués au sein de chaque nouveau bloc :

Nombre de transactions impliquant un retrait d’ETH dans le bloc 17036891

Concernant le prix de l’ETH, celui-ci n’a lui non plus pas observé de changement de tendance majeur et s’échange pour le moment à 1 920 dollars, soit une hausse de 2,9 % en l’espace de 24 heures.

Si cette mise à jour est historique, ce n’est là qu’un des nombreux changements qui attendent ce grand ordinateur mondial qu’est Ethereum au fil des années, afin d’en améliorer son efficacité.

👉 Dans l’actualité également — Ledger, Coinbase, Ethereum… Les meilleurs protocoles et entreprises crypto du moment, selon le magazine Fortune

