Ledger, Coinbase, Ethereum... Les meilleurs protocoles et entreprises crypto du moment, selon le magazine Fortune

Le média Fortune, qui publie le très renommé classement Fortune 500, a choisi de se pencher sur l’écosystème crypto. Le « Fortune Crypto 40 » tente de lister les meilleurs protocoles et entreprises du moment, qui pourraient vraisemblablement être là pour durer. Qui sont les gagnants ?

Les lauréats du classement Fortune Crypto 40

Le classement de Fortune prend en compte des métriques et caractéristiques variées, et des pontes du secteur ont également été interrogés. Cela donne au final 8 catégories (finance centralisée, finance traditionnelle, capital-risque, NFTs, data, infrastructure, finance décentralisée et protocoles), avec 5 lauréats par catégorie.

Plateformes d’échange et finance centralisée

Dans la catégorie « finance centralisée », qui rassemble notamment les plateformes d’échanges centralisées (CEX), Coinbase arrive en tête, suivie par Binance. Cette dernière ne remporte pas la première place, Fortune considérant que ses déboires récents et son manque de transparence avantagent sa concurrente :

La plateforme d’échange Kraken arrive à la troisième position, suivie par le gestionnaire d’investissements Galaxy Digital, et enfin Circle, l’émetteur du stablecoin USDT. Cela confirme le sentiment général que depuis la chute de FTX, ce sont Coinbase, Binance et Kraken qui sont considérés comme les trois « poids lourds » des plateformes d’échange.

Protocoles et blockchains

Dans la catégorie « protocoles », on retrouve les plus grandes blockchains et réseaux. Selon Fortune, Ethereum (ETH) détrône à ce stade Bitcoin (BTC). La publication estime que la programmabilité d’Ethereum, et les applications décentralisées qui en découlent, en font un acteur majeur. D’autant plus que le protocole a réussi son passage à la preuve d’enjeu.

Au-delà d’Ethereum et Bitcoin, Polygon Labs (MATIC), la Solana Foundation (SOL) et Offchain Labs, connu pour proposer la solution de seconde couche Arbitrum, sont présents dans le classement.

👉 Plus d’infos sur le fonctionnement du protocole Arbitrum

Infrastructure et mining

La catégorie « Infrastructure » est plus large, et elle rassemble des acteurs et entreprises qui prennent en charge des pans de l’industrie cruciaux. On y trouve la licorne française Ledger en première position, grâce à son influence considérable sur le marché des hardware wallets :

En seconde position, on trouve la société de minage Genesis Digital Assets, suivie par sa concurrente Bitmain. La quatrième place du classement est attribuée à la plateforme de développement Alchemy, et la cinquième est attribuée au gestionnaire de paiement Moonpay. Au-delà de la liste d’entreprise, ce classement reflète bien la diversité des services nécessaires pour épauler un écosystème très varié.

Finance décentralisée (DeFi)

Du côté de la DeFi, le grand gagnant est Uniswap Labs selon le classement Fortune Crypto 40. La plateforme d’échange décentralisée (DEX) est considérée comme le plus grand acteur du moment dans un domaine des cryptos qui reste en pleine ébullition. Elle est suivie par Lido, le service de staking lié à Ethereum, qui a explosé depuis l’année dernière :

À la troisième position, c’est un « ancien » des cryptos, MakerDAO, qui continue à montrer sa pertinence pour l’écosystème. L’émetteur du DAI est suivi par le protocole de prêt et d’emprunt Aave. Puis la plateforme d’échange décentralisée Curve ferme ce classement.

Données et classements

La blockchain étant un secteur très « data-heavy », elle s’appuie nécessairement sur des acteurs qui sont à même d’organiser de présenter des données de manière fiable. Dans cette catégorie, c’est Chainalysis qui tire le mieux son épingle du jeu, selon Fortune. L’entreprise publie en effet de nombreux rapports récurrents, qui sont désormais vus comme des références pour l’écosystème :

Son concurrent Coin Metrics est second du classement, suivi par The Graph, Dune et Messari. The Graph propose des services différents de ses collègues, puisqu’il s’agit d’un protocole d’indexation qui repose partiellement sur une cryptomonnaie, The Graph (GRT).

Finance traditionnelle, capital-risque et NFTs

Pour achever ces classements, on peut noter que Fortune a aussi pris en compte les acteurs de la finance traditionnelle, tout du moins ceux qui ont proposé des services liés aux cryptomonnaies. Dans cette catégorie, c’est PayPal qui arrive en tête :

Le géant des paiements a réussi son virage vers la blockchain selon Fortune… Tout comme Robinhood, qui arrive en deuxième position. Ces deux acteurs majeurs sont suivis par l’institution bancaire majeure JPMorgan, puis le gestionnaire d’actifs Fidelity, et enfin le géant des paiements Visa.

On mentionnera aussi deux autres catégories : les fonds de capital-risque, où Polychain Capital est considéré comme le plus important, suivi par Animoca Brands, Andressen Horowitz, Pantera Capital et Blockchain Capital. Dans le secteur des NFTs, c’est sans surprise le géant OpenSea qui continue de dominer, suivi par le tentaculaire Yuga Labs, qui propose notamment les collections Bored Ape Yacht Club ainsi que les Cryptopunks. Sky Mavis, Art Blocks et RTFKT, qui a été acquise par Nike en 2021.

Si le classement de Fortune n’est pas inscrit dans le marbre, il donne donc une bonne idée d’où en est l’écosystème, à un moment où le bear market s’est prolongé, et où les doutes règnent pour beaucoup d’acteurs.

Source : Fortune

