L'ADA de Cardano dépasse le XRP au classement des cryptomonnaies les plus capitalisées

L’ADA dépasse le XRP et redevient la 6e capitalisation des cryptomonnaies

Après la reprise de ces derniers jours du marché crypto, l’actif de Cardano (ADA) est redevenu la sixième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, après avoir dépassé le Ripple (XRP). L’ADA a vu son prix augmenter de 16% les dernières 24 heures, alors que le XRP n’a augmenté que de 1% environ.

Selon les données de CoinGecko, la capitalisation boursière de l’ADA est de 20,6 milliards de dollars actuellement, tandis que la capitalisation boursière du XRP s’élève à 20,3 milliards de dollars. Les deux capitalisations sont donc très proches.

Les transactions des baleines sur l’ADA ont grimpé en flèche depuis janvier après que le prix de la cryptomonnaie ait plongé à un plancher à 0,40 $ plus tôt cette année. Les baleines ont apparemment acheté le plongeon en prévision d’un hard fork à venir qui améliorera les performances du réseau. Ce hard fork, connu sous le nom de Vasil hard fork, devrait apporter une « amélioration massive » au réseau.

C’était sans compter également sur l’ajout par Coinbase du staking sur l’actif de Cardano en mars dernier qui a permis au cours de la cryptomonnaie d’augmenter.

Les performances de l’ADA et du XRP

Mais de manière générale, la performance de l’ADA depuis le début de l’année est en forte baisse (-55%) comme la grande majorité des cryptomonnaies. Le marché évolue de manière globale à la baisse et accuse plusieurs corrections massives cette année. Il est d’ailleurs en corrélation directe avec l’indice des valeurs technologiques aux USA (NASDAQ) qui subit une forte baisse après son excellent rallye lors du Covid.

Ceci étant dit, cette performance est à relativiser si on la compare aux fortes baisses de certaines actions du secteur crypto sur les marchés financiers.

Cours de l’ADA vs cours du XRP en USD

Dans le même temps, le prix du XRP a été affecté par un des cofondateurs de Ripple, Jed McCaleb, qui a vendu plus de 450 millions de jetons depuis le début de l’année et en possède encore plus de 220 millions dans son portefeuille.

McCaleb aurait commencé à travailler sur Ripple dès 2011, et faisait partie de l’équipe fondatrice lorsque la firme a été lancée en 2013. Bien qu’il l’ait quittée en 2014 pour travailler sur Stellar (XLM), il a reçu 8 milliards de jetons XRP pour son rôle dans le développement et la fondation d’OpenCoin, qui a ensuite été rebaptisée Ripple.

L’entrepreneur reçoit les fonds selon un calendrier fixe et a clairement indiqué via XRP Talk, un forum pour les investisseurs et les partisans du XRP, qu’il prévoit de vendre les fonds qu’il reçoit.

Le XRP subit également les effets négatifs d’une action en justice intentée par la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité de régulation des États-Unis, contre Ripple. La SEC accuse la société et deux de ses dirigeants d’avoir « levé plus de 1,3 milliard de dollars par le biais d’une offre de titres d’actifs numériques continue et non enregistrée. »

Des experts du secteur des cryptomonnaies prédisent que si l’action en justice se solde positivement, le prix du XRP pourrait atteindre 2,55 $ d’ici la fin de l’année, jusqu’à 3,61 $ d’ici la fin de 2025, et 4,98 $ d’ici la fin de 2030. En revanche, si Ripple perd son procès, la valeur de XRP pourrait chuter à 0,68$. Soit un prix supérieur au cours actuel de la cryptomonnaie.

Source : CoinGecko – Image : Google Finance

