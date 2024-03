Qu'est-ce que la norme ISO 20022 et quel est son impact sur les cryptomonnaies ?

L'ISO 20022 constitue un standard international pour l'échange d'informations entre institutions financières, visant à harmoniser les communications relatives aux paiements, aux transactions boursières et aux systèmes de règlement. Son impact sur les cryptomonnaies réside dans le potentiel d'intégration de ces dernières au sein des systèmes de paiement globaux, facilitant ainsi leur adoption et leur reconnaissance comme moyen de transaction légitime au sein de l'économie traditionnelle. En quoi est-ce important pour certaines cryptos ?

C’est quoi la norme ISO 20022 ?

La norme ISO 20022 est un standard international qui vise à harmoniser et à simplifier les échanges de données entre les différents acteurs du secteur financier.

Elle utilise un format XML (eXtensible Markup Language) pour transmettre des informations structurées sur les paiements, les factures, les relevés de compte, les devises, les titres, les garanties, etc.

La norme ISO 20022 est de plus en plus adoptée par les banques, les entreprises, les infrastructures de marché et les autorités de régulation dans le monde entier, car elle offre de nombreux avantages par rapport aux formats propriétaires qui deviennent souvent obsolètes dans le temps.

ISO 20022 : un nouveau challenge pour les cryptomonnaies ?

La norme ISO 20022 a pour objectif de faciliter la communication entre les établissements financiers en uniformisant les messages échangés lors des transactions financières. Elle permet également de réduire les coûts liés aux transactions financières et de simplifier les processus.

Les cryptomonnaies, en tant que nouveaux acteurs du système financier, sont aussi concernées par la norme ISO 20022. Cette norme s’applique principalement à celles qui ont vocation à être utilisées pour les paiements ou les transferts internationaux. C’est le cas des cryptos XRP de Rippel et XLM de Stellar, qui cherchent à se conformer à cette norme pour se connecter aux réseaux de paiement traditionnels centralisés et faciliter les transaction.

D’autres cryptomonnaies comme l’ETH de la blockchain Ethereum n’ont pas vraiment d’intérêt à se conformer à cette norme. En effet, l’ETH est principalement utilisé pour le paiement de frais de transaction et au sein de la finance décentralisée (DeFi), mais n’a pas vocation à résoudre les problèmes de la finance traditionnelle.

Il est donc crucial de bien comprendre les fondamentaux et les objectifs de chaque cryptomonnaie pour évaluer leur pertinence par rapport à la norme ISO 20022.

En effet, la norme ISO 20022 permet de standardiser les messages de paiement, de réduire les risques d’erreur et de fraude, d’améliorer la traçabilité et la rapidité des paiements, et de favoriser l’innovation dans les services financiers.

Cependant, la migration vers la norme ISO 20022 peut être un véritable défi pour les cryptos : elle nécessite des investissements en temps, en argent et en expertise pour adapter les systèmes existants, former les utilisateurs et pour se conformer aux exigences réglementaires. De plus, la compatibilité avec les autres normes et les autres cryptomonnaies peut poser des problèmes d’interopérabilité.

👉 Poursuivez votre lecture : Les layer 0, les fondations de la blockchain où règne l'interopérabilité

Malgré ces défis, de nombreuses cryptos ont déjà adopté ou envisagent d’adopter la norme ISO 20022, car elles voient les avantages à long terme pour leur développement et leur adoption par le grand public. Voici quelques exemples de cryptomonnaies qui respectent cette norme :

Verge (XVG) : une cryptomonnaie axée sur la confidentialité et la sécurité, qui utilise la norme ISO 20022 pour ses transactions depuis 2019 ;

: une cryptomonnaie axée sur la confidentialité et la sécurité, qui utilise la norme ISO 20022 pour ses transactions depuis 2019 ; Ripple (XRP) : une plateforme de paiement ultra rapide pour les banques et les entreprises ;

: une plateforme de paiement ultra rapide pour les banques et les entreprises ; Stellar (XLM) : une plateforme de paiement décentralisée pour les particuliers et les institutions ;

: une plateforme de paiement décentralisée pour les particuliers et les institutions ; Cardano (ADA) : une blockchain de layer 1 qui accueille des applications décentralisées.

On retrouve également des projets comme Quant (QNT), Hedera (HBAR), IOTA (MIOTA) ou encore Algorand (ALGO).

Vers une adoption massive de cette norme par le secteur crypto ?

Il n’y a pas de réponse exacte à cette question, car chaque cryptomonnaie est libre de choisir si elle veut adopter ou non la norme ISO 20022.

Certaines cryptos adhèrent à cette norme pour bénéficier de ses avantages en termes d’interopérabilité, de transparence et d’efficacité, mais aussi pour se conformer aux exigences réglementaires et aux attentes des utilisateurs de la finance traditionnelle.

Cependant, certains acteurs du secteur préfèrent choisir des normes propriétaires ou alternatives, en fonction de leurs besoins et de leur stratégie commerciale. En fin de compte, c’est le marché qui décidera de l’adoption de la norme ISO 20022 par les cryptomonnaies, en fonction de la demande des utilisateurs et des avantages concurrentiels qu’elle offre.

Conclusion sur la norme ISO 20022

La norme ISO 20022 est un élément clé de l’infrastructure financière mondiale, qui permet de faciliter les échanges entre les différents acteurs du secteur. Elle a été développée par le « Registration Management Group », qui se compose des 37 plus grands acteurs financiers dans le monde (dont Mastercard, SWIFT, Visa, Nexo, Ripple, etc.).

Plus de 70 pays ont déjà adopté la norme ISO 20022 dans leur système de paiement. C’est notamment le cas de la Suisse, de la Chine, du Japon et de l’Inde. Le standard ISO s'appliquera aux paiements nationaux et transfrontaliers. Les cryptomonnaies dédiées aux paiement ont alors tout intérêt à s’y conformer. En relevant les défis de cette grande migration, elles pourraient bénéficier de plus d’interopérabilité, mais aussi plus de transparence et d'efficacité.

Pour les cryptomonnaies telles que XRP et XLM, la migration vers la norme ISO 20022 est nécessaire pour garantir leur compétitivité face aux solutions développée par la finance traditionnelle.

Aujourd'hui, la norme ISO 20022 est une narrative qui gagne en popularité au sein de l’écosystème blockchain. Certaines personnes de la communauté crypto s'intéressent aux actifs qui adoptent cette norme, espérant voir un impact positif sur leur valeur lors du prochain bull run.

Source : ISO 20022

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.