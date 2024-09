Grayscale dévoile un fonds adossé au XRP de Ripple

Après le trust sur SUI cette semaine, c’est désormais au tour du XRP de Ripple de rejoindre le catalogue des fonds d’investissement de Grayscale. En effet, le gestionnaire d’actifs a officialisé jeudi le lancement de ce nouveau véhicule financier :

We are proud to announce the creation of a new single-asset crypto investment fund, Grayscale $XRP Trust, which will be available through private placement.

Available to eligible accredited investors.

Read the press release: https://t.co/rOmVPUSFxZ pic.twitter.com/WEhk849RmT

— Grayscale (@Grayscale) September 12, 2024