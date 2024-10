Canary Capital sonde la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le but de lancer son ETF XRP spot

Quelques jours seulement après que Bitwise ait enregistré sa demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) afin de lancer son ETF XRP spot, c'est au tour de Canary Capital de se lancer dans cette quête loin d'être gagnée d'avance.

Après Bitwise, au tour de Canary Capital de se lancer dans la bataille

Le fonds d'investissement crypto Canary Capital a déposé ce mardi une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Son objectif : lancer son propre ETF XRP spot sur le territoire américain et ainsi proposer une alternative aux multiples ETF Bitcoin (BTC) spot et ETF Ethereum (ETH) spot présents sur le marché.

Dans sa demande d'enregistrement, la société d'investissement présente plus en détail son ETF XRP spot :

L'ETF Canary XRP offre aux investisseurs la possibilité d'accéder au marché du Ripple (XRP) via un compte de courtage traditionnel sans avoir à détenir directement l'actif. Cela atténuera les barrières potentielles et ou les risques liés à l'acquisition et à la possession du XRP.

💡 Qu'est-ce que Ripple (XRP) ?

Pour son ETF XRP spot, Canary Capital se basera sur le cours du XRP en utilisant le taux de référence XRP-USD imaginé par CME Group et Crypto Facilities (CF). Il s'agit d'un indice de tarification au comptant qui se base sur les données de transactions de plusieurs marchés XRP-USD exploités par divers exchanges cryptos.

Le fondateur de Canary Capital, Steven McClurg, a expliqué pourquoi le fonds d'investissement souhaitait lancer son ETF XPR spot :

Nous observons des signes encourageants d’un environnement réglementaire plus progressiste couplé à une demande croissante des investisseurs pour un accès sophistiqué aux cryptomonnaies au-delà de Bitcoin et Ethereum – spécifiquement des investisseurs recherchant un accès aux solutions blockchain de niveau entreprise et à leurs tokens natifs tels que le XRP.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

La SEC pourrait-elle refuser le lancement d'un ETF XRP spot ?

Canary Capital n'est pas la seule entreprise a partagé cette même vision des ETF. La semaine dernière, Bitwise avait déposé une demande similaire pour le lancement de son propre ETF XPR spot auprès de la division des corporations du Delaware

Toutefois, rien n'indique à l'heure actuelle que ces 2 demandes puissent aboutir. En effet, Ripple et la SEC ont été opposés dans un conflit légal dont l'issue n'a pas permis d'apaiser leur relation.

Pour l'autorité américaine, la société basée à San Francisco aurait vendu des « securities » non enregistrés, ce qui constituait une violation de la loi sur les marchés financiers.

👉 Également dans l'actualité – 235 millions de volumes entrants en une seule journée pour les ETF Bitcoin spot : La chute est-elle finie ?

Pendant plusieurs années, les deux entités se sont affrontées devant les tribunaux. Bien que Ripple ait émergé plutôt victorieux de cette querelle juridique, la société avait toute de même écopée d'une amende civile de 125 millions de dollars en août dernier.

À noter qu'il est peu probable que la SEC livre son verdict d'ici la fin de l'année. En effet, le gendarme financier américain prend généralement de nombreux mois afin d'étudier ce type de demande.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Securities and Exchange Commission

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.