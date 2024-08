Ripple (XRP) écope d’une sanction 125 millions de dollars dans son litige avec la SEC

Il y a un an environ, Ripple (XRP) remportait une victoire retentissante contre la Securities and Exchange Commission (SEC). À l’époque, la juge Analisa Torres avait estimé que la vente de XRP sur le marché secondaire ne constituait pas une vente de titres non enregistrée, ce qui avait envoyé un signal d’envergure à l’ensemble de l’écosystème.

Néanmoins, un autre pan important du litige devait encore être statué, à savoir la vente primaire de tokens. Cette fois-ci, Analisa Torres est allée dans le sens de la SEC, en considérant que Ripple avait bel et bien enfreint la loi sur les valeurs mobilières. En conséquence, l'entreprise devra s'acquitter d'une sanction de 125 millions de dollars :

Malgré l'importance du montant, Ripple considère toutefois ce dénouement comme positif. Son PDG, Brad Garlinghouse, va même jusqu'à considérer cela comme une victoire, dans la mesure où la SEC avait initialement demandé une amende de 2 milliards de dollars :

The SEC asked for $2B, and the Court reduced their demand by ~94% recognizing that they had overplayed their hand. We respect the Court’s decision and have clarity to continue growing our company.

This is a victory for Ripple, the industry and the rule of law. The SEC’s…

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) August 7, 2024