ETF Ethereum spot : Le Nasdaq et BlackRock s’unissent en faveur du trading d’options

Porté par le lancement de plusieurs ETF Ethereum spot fin juillet, le Nasdaq Exchange a décidé de s'associer au gestionnaire d'actifs BlackRock afin de demander à la Securities and Exchange Commission (SEC) l'ouverture du trading d'options sur ces ETF. Pour les deux partenaires, cela permettrait de démocratiser l’investissement autour de cette cryptomonnaie.

La SEC va devoir trancher en faveur de la négociation d'options sur les ETF Ethereum spot

Main dans la main, le gestionnaire d'actifs BlackRock et le Nasdaq Exchange se sont lancés dans une nouvelle aventure qui pourrait apporter quelque chose de plus au marché des cryptomonnaies.

Ce 6 août 2024, les deux partenaires ont soumis une demande à la Securities and Exchange Commission (SEC) afin de permettre la négociation d'options sur l'ETF Ethereum spot proposé par BlackRock. Comme l'indique le Nasdaq dans le dossier qu'il a fourni à la SEC :

« La Bourse [Nasdaq] propose de modifier les critères relatifs aux titres sous-jacents, afin de permettre la cotation et la négociation des options sur le iShares Ethereum Trust (Fiducie) en tant qu’unité jugée appropriée pour la négociation d’options ».

👉 Ne manquez pas notre guide – Comment acheter de l’ETH d’Ethereum en 2024 ?

Si cette demande venait à être approuvée par la SEC, les investisseurs pourront, au travers des options de trading, acheter ou vendre l'ETF Ethereum spot de BlackRock à un prix fixe pendant une période déterminée. Cela évite que son prix ne fluctue, laissant le temps aux investisseurs de réfléchir avant de prendre leur décision.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Généralement, les traders utilisent ces options pour se protéger contre les pertes potentielles de leurs investissements ou pour spéculer sur le prix futur d'un actif. Les options offrent une certaine flexibilité car les investisseurs peuvent choisir d'exécuter ou non la transaction, contrairement aux contrats à terme.

Le trading d'option renforcerait l'accessibilité des investissements en cryptomonnaies

Pour le Nasdaq et BlackRock, cette initiative vise à élargir la gamme d'outils d'investissement pour Ethereum et à rendre les cryptomonnaies plus accessibles sur les marchés financiers traditionnels. Le deuxième plus important marché d'actions des États-Unis a apporté plus de précisions dans son dossier :

« Bien que les actions ne soient pas l'équivalent exact d'un investissement direct dans l'ether, elles offrent aux investisseurs une méthode alternative pour obtenir une exposition à [...] l'ether via le marché des valeurs mobilières publiques, qui peut leur être plus familier ».

La demande initiée par les deux partenaires intervient deux semaines seulement après l'approbation de 9 ETF Ethereum spot par la SEC sur le sol américain.

À titre de comparaison, la SEC n'a toujours pas approuvé le trading d'options pour les ETF Bitcoin spot qui ont été lancés en début d'année.

💡 À lire aussi — Les ETF Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) américains enregistrent 6,4 milliards de dollars de volumes

Désormais, le régulateur va examiner cette proposition, une décision finale étant attendue au plus tard le 9 avril 2025. La demande devra également être examinée par l'Office of the Comptroller of the Currency et la Commodity Futures Trading Commission pour être approuvée.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Reuters

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.