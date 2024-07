Le XRP de Ripple prend +48% en une semaine – Comment expliquer cette hausse ?

Le cours du XRP a connu une percée notable ces derniers jours, allant toucher un plus haut à 0,63 dollar cette nuit. La cryptomonnaie de Ripple affiche +48% sur une durée de 7 jours, avec une hausse relativement régulière :

La progression du cours du XRP en un peu plus d’une semaine

👉 Pour en apprendre plus – Ripple (XRP), l’entreprise technologique au service des institutionnels

La capitalisation totale du XRP représente ce matin 32,3 milliards de dollars. Son volume de transaction sur 24h est par ailleurs estimé à 4,4 milliards de dollars. Pour comparaison, son concurrent le plus proche Solana (SOL) ne représente « que » 2,6 milliards de dollars sur la même période.

Cette hausse semble avoir été déclenchée par une nouvelle qui favorise l’exposition de Ripple aux investisseurs institutionnels. CME Group et CF Benchmarks ont en effet annoncé il y a une semaine leur souhait de lancer 2 nouveaux taux de référence des cryptomonnaies et des indices en temps réel pour le XRP de Ripple, ainsi que l’Internet Computer (ICP). Sans surprise, cela a également fait progresser le cours de l’ICP, qui prend +35% sur les 7 derniers jours.

🌐 A ne pas manquer – Déceler le prochain bull run crypto en un coup d’œil ? 5 graphiques indispensables à suivre

La nouvelle a largement été considérée comme un moyen pour le XRP d’être plus largement intégré à la finance « classique », ce qui explique cette progression nette. Comme le soulignait la firme d’analyses Santiment hier, un narratif « bullish » a émergé :

🥳😱 Trader sentiment is following the price action. With XRP making an emergence this week, bullish narratives have erupted. On the other end of the spectrum, Cardano is seeing the most bearishness in over a year. Counter-trading the crowd's consensus could prove profitable. pic.twitter.com/yin7ZeRYqC

— Santiment (@santimentfeed) July 17, 2024