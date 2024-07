Déceler le prochain bull run crypto en un coup d'œil ? 5 graphiques indispensables à suivre

Après la vente de 50 000 BTC par l'Allemagne, Bitcoin est de nouveau au dessus des 60 000 dollars. C'est l'occasion parfaite pour observer les premiers signaux favorables à un bull run sur le marché des cryptomonnaies. Revenons ensemble sur les 5 graphiques on-chain à suivre pour bénéficier au mieux du bull run.

Un bull run dans les starting blocks

Alors que la tendance du marché crypto est haussière depuis 2023, les indices en faveur d'un bull run se multiplient depuis quelques mois. Pourtant, les indicateurs permettant d'observer cette hausse soudaine du marché existent depuis plusieurs années, à commencer par l'offre de profit.

L'offre en profit est un indicateur qui représente la rentabilité des investisseurs. Grâce à la transparence de la blockchain, il est possible de connaitre le prix et la date d'achat des différents détenteurs de cryptomonnaies. Ainsi, cet outil révèle les périodes de surchauffe du marché, où la rentabilité des investisseurs est au plus haut :

Offre en profit (en orange) sur le marché du Bitcoin (BTC) entre 2011 et 2024 - Glassnode

Bitcoin étant le métronome des cryptomonnaies, ses cycles influencent l'ensemble du marché. Comme nous l'observons si dessus, l'indicateur montre les périodes extrêmement bénéfiques pour les investisseurs. Une offre en profit excédant 95 % de manière continue pendant plusieurs mois est caractéristique d'un bull run.

Pour analyser le cours du Bitcoin, cet indicateur est souvent accompagné d'un second outil : le STH/LTH MVRV. Ce dernier compare la capitalisation du Bitcoin et sa capitalisation réalisée entre les investisseurs court terme (STH) et long terme (LTH). Le premier groupe détient leurs BTC depuis moins de 155 jours. Les membres du second groupe, eux, depuis plus de 155 jours.

Historiquement, la clôture d'un bull run est témoin d'un retournement de tendance entre les STH et les LTH. Les investisseurs long termes enregistrent davantage de profits latents que leurs homologues durant quelques mois.

Rapport entre le MVRV STH (rouge) et le MVRV LTH (bleu) de 2013 à 2024

Par conséquent, le croisement de ces deux cohortes avec les LTH en tête représente le point névralgique du marché. Il désigne l'instant où le déclenchement du bull run est confirmé.

Ces deux indicateurs s'appuient principalement sur les gains et pertes latents des différents investisseurs. Or, les indicateurs pour déceler un bull run ne s'appuient pas systématiquement sur ces données on-chain. C'est le cas du « mouvement de l'offre », qui offre un panorama à 360 degrés sur ... [75 % restants].