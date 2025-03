Les problèmes, l'écosystème Ethereum ne fait qu’en accumuler.

Alors que le marché des cryptomonnaies dans son ensemble a vécu un début de bull run ces derniers mois, la deuxième plus grosse crypto par capitalisation, Ethereum, s’est effondrée.

Alors que des blockchains comme Solana et Base évoluent rapidement sur les questions de la finance décentralisée (DeFi) et de la tokenisation, les développeurs d’Ethereum n’arrivent pas à se mettre d’accord.

En 5 années, une seule mise à jour sur la Ethereum Virtual Machine (EVM) a été acceptée. Les investisseurs commencent à perdre foi en ce qui fut, à une époque, la plus grande blockchain de l’écosystème.

Difficile d’identifier clairement les coupables, mais un nom revient souvent : Vitalik Buterin.

📈 Comment investir dans un ETF Ethereum Spot en France ?

Bien que la décentralisation soit la valeur qui nous rassemble tous, l’absence de leadership est encore plus délétère que la centralisation.

Vitalik Buterin a toujours été la figure d’Ethereum. Les autres grands noms de cette blockchain sont partis ailleurs, développer leurs propres projets, comme Charles Hoskinson et Cardano.

Est-ce que la solution à cette situation serait un grand reportage sur le modèle des « reportages Netflix », à mi-chemin entre l’enquête et le film d’action ?

Ce qui est sûr, c’est qu’un tel reportage ne peut pas faire de mal.

Lors du lancement des ETF Ethereum, dans le sillage des ETF Bitcoin, nous avons pu constater une différence flagrante de volume. L’ETF Bitcoin a tout simplement explosé les records, dépassant les volumes des ETF sur l’or dans leur première année de lancement.

Du côté d’Ethereum, l’ETF n’a pas rencontré le même succès. Plusieurs raisons expliquent cela, et elles pourraient toutes bénéficier d'un reportage, annoncé en grande pompe, mis en avant par un compte X dédié.

Le film est prévu pour le 15 avril sur Apple TV et Prime Video, bien qu'une diffusion en avant-première ait eu lieu pendant un mois, en septembre 2024.

Vitalik: An Ethereum Story is releasing globally on April 15th on @appletv and @primevideo! You can preorder today to give the film a boost. pic.twitter.com/DKBEVAQ7Ao

— Vitalik: An Ethereum Story (@EthereumFilm) March 14, 2025