Ethereum (ETH) sous 1 800 dollars : du jamais vu depuis novembre 2023

Alors que les cryptomonnaies continuent de baisser, l'ETH d'Ethereum est temporairement tombé sous les 1 800 dollars, soit un plus bas depuis novembre 2023. Faisons le point sur cette débâcle.

L’ETH atteint des nouveaux plus bas

Dans la soirée de lundi, les cryptomonnaies ont repris leur course baissière, avec un BTC qui a de nouveau chuté sous 80 000 dollars. Parmi toutes ces baisses, l’ETH d’Ethereum semble, une fois encore, subir plus que les autres, après être tombé sous le niveau des 1 800 dollars, à savoir un plus bas depuis le mois de novembre 2023.

Pire encore, l’actif a maintenant perdu près de 48 % depuis le début de l’année :

Cours de l’ETH en données hebdomadaires

Lors de l’écriture de ces lignes, le prix de l’ETH est légèrement remonté, et affiche un peu moins de 1 900 dollars, soit une baisse de 8,2 % lors de l’écriture de ces lignes.

En matière de liquidations sur les produits dérivés des plateformes centralisées, les traders sur l’Éther ont subi 250 millions de dollars de clôtures forcées au cours des dernières 24 heures.

Un réseau en perte de vitesse ?

Pour ce qui est de la finance décentralisée (DeFi), la valeur totale verrouillée (TVL) est de 52 milliards de dollars et cumulant les layer 2, dont 44,74 milliards de dollars sur le layer 1 uniquement. Si l’équivalent en ETH ne cesse de monter depuis l’automne 2023 pour atteindre 23,5 millions actuellement, nous n’avons toujours pas retrouvé les niveaux du précédent bull run :

TVL d’Ethereum en ETH

Bien que cela puisse témoigner d’une perte de parts de marché d’Ethereum au profit de ses concurrents, soulignons néanmoins qu’un raisonnement similaire est applicable à Solana (SOL), dont la TVL n’a pas encore retrouvé son plus haut historique (ATH) de SOL.

En matière de frais sur le réseau, nous étions dernièrement revenus sur des prix du gas particulièrement bas. Depuis, ceux-ci ont continué de chuter et atteignent dorénavant moins de 1 Gwei. Dans ce contexte et tandis qu’Ethereum est redevenu inflationniste depuis près d’un an, le nombre d’ETH en circulation est à présent de plus de 120,6 millions d’unités, soit une quantité équivalente à celle au moment du Merge.

👉 Dans l’actualité également — En 2025, Ethereum face à sa dernière chance de survie selon VanEck

Alors que ce bull run donne clairement la priorité à Bitcoin (BTC), et que le marché est désormais dans une période d’incertitude, les altcoins, avec l’ETH en tête, doivent maintenant faire leurs preuves pour sortir la tête de l’eau.

Sources : TradingView, DefiLlama

