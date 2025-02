Le prix moyen d’une transaction sur Ethereum (ETH) n’a jamais été aussi bas depuis près de 5 ans

Ce mois-ci, Ethereum (ETH) a vu le prix moyen de ses transactions diminuer considérablement, allant même jusqu’à passer sous les niveaux de l’été 2020. Quelles sont les raisons d’une telle baisse ?

Le prix d’une transaction atteint des plus bas sur Ethereum

Bien qu’un point bas avait déjà été atteint en septembre dernier, le coût moyen d’une transaction sur Ethereum (ETH) a considérablement baissé en février, allant même jusqu’à passer sous les niveaux enregistrés juste avant le précédent bull run.

La semaine dernière, le prix est même tombé à 0,5 dollar lors de la journée du 15 février, un niveau qui n'a donc jamais atteint depuis le début de l’été 2020 :

Prix moyen quotidien d’une transaction sur Ethereum (ETH) lors des 30 derniers jours

Concernant le prix du gas en tant que tel, le constat est similaire, avec plusieurs journées en dessous des 3 Gwei en moyenne. D’ailleurs, la fameuse journée du 15 février aurait même constitué un plus bas historique, et ce, à raison d’une moyenne de 1,9 Gwei, selon les données d’Etherscan.

Pistes de réflexion sur cette baisse

Alors que la blockchain dénombre aujourd’hui 20 à 30 % de transactions de plus chaque jour que ce qu’elle comptait à l’été 2020, les mises à jour successives d’Ethereum ont contribué à faire baisser les frais de transaction. De ce fait, il est aujourd’hui possible d’effectuer plus de transactions à un prix moindre.

Néanmoins, se limiter à ce seul raisonnement serait une erreur, car force est de constater que pour le moment, Ethereum déçoit au cours de ce bull run. Au-delà du seul prix de l’ETH, à 2 730 dollars lors de l’écriture de ces lignes, le grand public semble effectivement privilégier Solana (SOL) et ses memecoins.

Par ailleurs, le nombre croissant de layer 2 sur Ethereum vient également disperser l’activité du réseau, bien que la transmission des états desdits layer 2 sur la blockchain principale vienne toutefois générer de l’activité.

À cela, s’ajoute une baisse d’intérêt passagère envers les cryptomonnaies après l’euphorie ayant suivi la victoire de Donald Trump en novembre dernier, se traduisant par un range sur les prix.

Malgré tout, Ethereum reste encore, et de loin, la plus grande blockchain de finance décentralisée (DeFi), avec près de 68 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), soit plus de 53 % des parts de marchés.

Source : Etherscan

