Ethereum, peut-on toujours y croire ? Analyse technique de l'Ether du 17 février 2025

Solana semble perdre peu à peu son attraction, le pic d'intérêt ayant été marqué par la sortie du token TRUMP, symbole, s'il en fallait un, de l'excès autour des memecoins. Les prochaines semaines pourraient à nouveau ouvrir grand la porte aux fondamentaux, ce qui bénéficierait probablement à l'action des prix de l'ETH, la cryptomonnaie d'Ethereum.

Changement de paradigme et évolution de l'écosystème

Nous sommes le lundi 17 février 2025 et le cours de l'Ether évolue autour des 2 800 dollars.



Notre dernière analyse technique de l'ETH remonte au jeudi 30 janvier 2025, lorsque le prix de la cryptomonnaie évoluait autour de 3 200 dollars. Depuis, l’action des prix a subi l’un des événements de liquidation les plus importants que l’écosystème crypto ait connus, renvoyant l'Ether dans la zone des 2 100 dollars.

La crise de confiance que traverse le projet Ethereum semble être à la fois complexe et profonde. De nombreux observateurs considèrent désormais l’actif comme un potentiel perdant de ce cycle d’un point de vue spéculatif. Toutefois, il est important de noter que la baisse du prix du token ne remet pas en question les qualités fondamentales du projet.

Du côté des marchés dérivés, les intérêts ouverts (OI) sur Ethereum demeurent élevés. Ils se situent au-dessus des niveaux pré-électoraux, bien que le prix actuel de l’actif soit sensiblement similaire. Contrairement à de nombreux autres tokens, l’OI observé sur Ethereum (en termes de tokens) reste relativement résilient, avec une baisse de seulement 10 % depuis ses sommets récents. Cette performance témoigne d’un engagement spéculatif encore solide pour le deuxième plus grand actif de l’écosystème crypto.

Au cours des dernières heures, nous constatons un emballement de l’OI, qui a progressé de 5 %, surpassant légèrement la hausse des prix de 4 % sur la même période. Ce décalage entre la croissance de l’OI et celle des prix invite à la prudence, car il pourrait signaler la formation d’un excès spéculatif. Si cette dynamique venait à se prolonger, elle pourrait provoquer des mouvements de volatilité accrus, en particulier si des liquidations importantes de positions sont déclenchées.

Toujours en 2ᵉ position au classement des cryptomonnaies, avec une capitalisation de 331,79 milliards de dollars, le token ETH continue de décevoir certains de ses partisans les plus fervents, notamment dans une optique spéculative. Mais où en sommes-nous techniquement sur cet actif ?



Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +3,20 % +4,00 % -15,70 % Ethereum/ Bitcoin +3,80 % +6,30 % -9,30 %

Ethereum, consolidation dans une zone clé

L'événement de liquidation qui a tourmenté les marchés au cours du mois de février a renvoyé l'Ether sous le pivot majeur des 2 750 à 2 900 dollars. C'est précisément sous ce niveau qu'il consolide actuellement, enfermé dans un range que l'on peut cadrer à l'aide des retracements 50 % de la bougie baissière du 3 février et de l'ensemble de la phase baissière depuis le 31 janvier, conduisant l'actif de 3 455 à 2 150 dollars.

C'est ainsi que nous pouvons définir un range entre 2 535 et 2 795 dollars. Ces niveaux sont à court terme déterminants pour la suite du mouvement. Ainsi, un franchissement par le haut du range permettrait à l'actif de basculer dans un biais positif et d'envisager la reconquête des précédents supports devenus résistances. Au contraire, franchir par le bas pourrait envoyer l'Ether vers une lente agonie proche de la mèche basse du 3 février, autour des 2 100 dollars.

Si à ce stade, l'action des prix nous invite à privilégier une relance haussière, il convient de se méfier car la borne haute que nous avons définie à 2 800 dollars est en confluence avec la moyenne mobile 20 journalière, qui est actuellement descendante, offrant ainsi une vive résistance. Retourner la tendance baissière qui s'est matérialisée sur le graphique de l'Ethereum nécessitera soit du temps, soit beaucoup de force.

Les résistances sont d'ailleurs nombreuses, bien qu'il existe une zone de vide entre 2 920 et 3 137 dollars, ce qui pourrait, en cas de franchissement, permettre à l'actif de rapidement rejoindre ce dernier niveau où de multiples obstacles l'attendent, dont la moyenne mobile à 20 et 50 semaines qu'il doit reconquérir pour envisager une reprise haussière à moyen et long terme.

L'Ether aura donc besoin d'une clôture journalière au-dessus des 2 800 dollars (et de la SMA20D) pour montrer ses intentions haussières. Si nous parvenons à franchir les résistances, il apparaît prudent d'être patient en attendant une confirmation du changement de nature en supports avant d'envisager toute prise de position et éviter ainsi le piège d'une fausse sortie.

Si l'ETH confirme une réintégration au-dessus des 3 000 dollars, l'hypothèse d'un retour à 4 000 dollars pourrait à nouveau alimenter les débats.



Graphique du cours de l'ETH en journalier

En résumé, la crypto d'Ethereum évolue sous un pivot majeur. Consolider sous un pivot est une configuration qui offre de bonnes probabilités haussières. L'Ether est toutefois enlisé dans une tendance journalière baissière qu'il prendra du temps à retourner, à moins qu'un regain de force inattendu ne lui permette de développer une phase impulsive.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

