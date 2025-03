En 2025, Ethereum face à sa dernière chance de survie selon VanEck

Est-ce la fin pour Ethereum ? Les problèmes s’accumulent, et rien ne semble pouvoir freiner la chute du prince des cryptomonnaies. Chaque centimètre de terrain concédé est aussitôt récupéré par les concurrents, Solana en tête. Pourtant, même si Vitalik Buterin ne semble pas se soucier de l’avenir de sa blockchain, Ethereum n’a pas dit son dernier mot. Enquête.

La fin d'Ethereum est proche, et Vitalik danse

Sur une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, on peut voir Vitalik Buterin chanter et danser sur une scène, avec une gestuelle malaisante devenue l’image de marque du fondateur d’Ethereum. La légende, « Toutes tes économies sont entre les mains de cet homme » est sans appel : « On est cuits »

Ce tableau résume assez bien le sentiment qui domine du côté des détenteurs d’ethers, la cryptomonnaie de la blockchain Ethereum. Le réseau avance au ralenti, se fait grignoter ses parts de marché par les concurrents plus rapides et plus efficaces, comme Solana.

Les utilisateurs sont invités à utiliser les layers 2 tels que Base ou Arbitrum plutôt que le mainnet Ethereum, plus lent et plus coûteux.

« Ce déclin est largement dû à l'érosion des caractéristiques fondamentales qui ont fait la valeur de l'Ethereum » explique un rapport de VanEck.

La blockchain Ethereum n’est plus celle sur laquelle on crée des memecoins. Désormais, les utilisateurs préfèrent Solana. Moins chère, plus rapide, elle permet surtout de rester sur le même réseau sans avoir à réaliser des opérations complexes à chaque fois.

Même la fondation Ethereum, censée apporter de la stabilité et de la croissance dans les écosystèmes décentralisés du Web3, est au bord de l’explosion. Par comparaison, la fondation Solana fait figure de bon élève.

Pour VanEck, la mise à jour Pectra est le dernier espoir d'Ethereum

Le problème d’Ethereum, c’est d’être partout à la fois.

En même temps, beaucoup de secteurs du Web3 que l’on considère aujourd’hui comme fondamentaux, ont été créés grâce à Ethereum. La blockchain de Vitalik Buterin permet de tout faire, et domine les volumes dans quasiment tous les secteurs importants de l’écosystème.

Mais dans ce contexte, les mises à jour doivent régler tous les problèmes à la fois, et ne pas améliorer un secteur au détriment d’un autre. C’est un casse-tête en 8 dimensions auquel la mise à jour Pectra apporte une solution.

Première étape, les blobs. Cette nouvelle manière de regrouper les transactions des layers 2 permet d’augmenter la rapidité du mainnet pour les L2 tout en réduisant les frais.

Autrement dit, pas question d’inverser la vapeur dans cet équilibre L2 - Mainnet, mais plutôt de lubrifier la machine. Avec Pectra, le nombre de blobs par blocs devrait doubler.

Deuxième chose, mise à jour centrale dans le fonctionnement d’Ethereum : les utilisateurs n’enverraient plus des requêtes de transactions dans la blockchain, mais plutôt des « intentions », sorte de requêtes de résultats.

Au lieu de dire « je veux envoyer 1 ether à telle adresse » on dirait « je veux que cette adresse reçoive 1 ether de ma part ». Avec cet exemple, on voit mal la différence, certes.

Mais pour des transactions plus complexes, cette manière de faire éviterait à l’utilisateur de devoir réaliser des opérations alambiquées, comme des bridges, qui sont souvent à l’origine de hacks ou de dysfonctionnements.

Les validateurs du réseau, qui deviennent des « solvers », cherchent à donner à l’utilisateur le chemin le plus rapide et le plus efficace.

Avec l'introduction des intentions [requêtes de résultats], les utilisateurs pourraient ne plus avoir besoin de recourir à des bridges, ce qui réduirait à la fois les risques de sécurité et les délais de transaction.

Des changements en apparence minimes mais qui touchent à la racine même d’Ethereum, et qui pourraient considérablement améliorer le fonctionnement de la blockchain la plus importante du monde après Bitcoin.

Mais cela sera-t-il suffisant pour éviter une chute fatale, écraser la concurrence et pourquoi pas relancer le prix de l'Ether ? L’avenir nous le dira.

