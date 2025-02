Pectra : tout savoir sur cette mise à jour de la blockchain Ethereum

Pectra est une mise à jour de la blockchain Ethereum qui sera déployée courant avril 2025 sur le mainnet. Comportant un grand nombre d’améliorations, elle représente l’une des mises à jour d’Ethereum les plus importantes de ces dernières années. Découvrez quelles sont les modifications apportées par la mise à jour Pectra.

Qu’est-ce que la mise à jour Pectra ?

Pectra est une mise à jour importante de la blockchain Ethereum prévue pour être déployée en avril 2025 sur le mainnet.

Née de la fusion des mises à jour Prague et Electra, Pectra apporte diverses améliorations sur les deux couches principales d’Ethereum : la couche d’exécution et la couche de consensus. De par les changements majeurs qu’elle apporte, Pectra implique un hard fork de la blockchain Ethereum lors de son déploiement.

La mise à jour Pectra vise à améliorer la blockchain Ethereum sur :

L’expérience utilisateur ;

L’expérience des développeurs ;

La scalabilité ;

La sécurité.

Pour améliorer ces différents éléments, la mise à jour Pectra se compose de 11 Ethereum Improvement Proposal (EIP), ce qui en fait la mise à jour la plus importante de la blockchain Ethereum de ces dernières années.

Quelles sont les EIP incluses dans la mise à jour Pectra ?

La mise à jour Pectra repose sur plusieurs EIP majeures ainsi que quelques EIP mineures. Voici toutes les EIP de cette mise à jour et les changements qu’elles apporteront à la blockchain Ethereum.

EIP-7702 : introduction de l'abstraction de compte

L’EIP-7702 vise à introduire le concept d’abstraction de compte au sein de la blockchain Ethereum.

Ce concept a pour but d’étendre les fonctionnalités des wallets (techniquement appelés Externally Owned Accounts) en leur offrant la possibilité de se comporter comme un smart contract le temps d’une transaction sur Ethereum.

Ce processus rend programmables les wallets compatibles avec la blockchain Ethereum, ouvrant la voie à de nombreuses possibilités comme :

Signer un lot de transaction en une seule ;

Payer les frais de transaction avec le token de son choix, et non plus seulement avec l’ETH ;

Payer les frais de transaction pour un autre compte (sponsorisation) ;

Définir des mécanismes de récupération de wallet.

Cette EIP de Pectra s’inscrit dans une démarche plus générale de simplification de l’expérience utilisateur au sein d’Ethereum, déjà engagée avec la création de l’ERC-4337 en 2023, un type de smart contract utilisable en tant que wallet et assurant une programmabilité accrue.

EIP-7251 : augmentation du seuil maximum d’ETH pour un validateur

L’EIP-7251 propose d’augmenter le solde maximal d’ETH stakés par validateur d’Ethereum à 2048 ETH, contre 32 ETH actuellement.

Aujourd’hui, un validateur sur Ethereum doit staker un montant exact de 32 ETH pour pouvoir sécuriser le réseau et percevoir des rendements. En augmentant le seuil maximal d’ETH stakés, il sera possible de staker un montant flexible compris entre 32 et 2048 ETH par validateur de la blockchain Ethereum.

Ce mécanisme permet notamment une :

Diminution des « validateurs redondants » , désignant des validateurs détenus par une seule entité, qui pourront être regroupés en un seul validateur avec un grand nombre d’ETH stakés, appelé super-validateur ;

, désignant des validateurs détenus par une seule entité, qui pourront être regroupés en un seul validateur avec un grand nombre d’ETH stakés, appelé super-validateur ; Optimisation des rendements pour les « solo-stakers », désignant les staker qui détiennent leur propre validateur. Les solo-stakers pourront bénéficier de l’effet des intérêts composés en réinjectant leur rendement dans leur validateur, optimisant ainsi leurs revenus.

Ce nouveau mécanisme introduit par Pectra facilite la gestion des validateurs pour les grandes organisations, tout en maximisant les rendements des solo-stakers.

EIP-7002 : un retrait plus flexible des ETH en staking

L’EIP-7002 introduit un nouveau mécanisme de retrait des ETH placés en staking par les validateurs, apportant plus de flexibilité.

Chaque validateur de la blockchain Ethereum possède deux clés :

Clé active , utilisée pour signer et exécuter des tâches de validation ;

, utilisée pour signer et exécuter des tâches de validation ; Clé de retrait, qui détient la propriété des ETH stakés et des récompenses.

Actuellement, seule la clé active peut initier un retrait des ETH stakés. Or, cela peut être contraignant dans le cas où ces deux clés sont détenues par des entités différentes (ce qui est souvent le cas pour les protocoles de liquid staking par exemple).

Avec l’EIP-7002, la mise à jour Pectra souhaite étendre le droit de déclenchement des retraits à la clé de retrait, permettant aux propriétaires des ETH stakés de pouvoir retirer leurs ETH de façon autonome.

EIP-7691 : augmentation de nombre de blobs

L’EIP-7691 souhaite augmenter le nombre de blobs disponibles dans chaque bloc afin d’offrir plus de scalabilité aux layer 2 d’Ethereum et ainsi diminuer les frais de transactions.

Introduits par la mise à jour du Proto-Danksharding en 2024, les blobs sont des espaces de stockage temporaires rattachés à chaque bloc de la blockchain Ethereum créés spécialement pour que les layer 2 puissent y insérer leurs données. Actuellement, chaque bloc peut contenir jusqu’à 6 blobs, avec un taux d’efficacité idéal à 3 blobs par blocs. Or, avec la multiplication des layer 2 d’Ethereum et leur adoption grandissante, les blobs deviennent de plus en plus saturés.

À travers l’EIP-7691, Pectra propose de faire passer le nombre maximal de blobs par bloc à 9 avec un taux d’efficacité idéal à 6 blobs, afin de répondre au besoin de scalabilité des layer 2 d’Ethereum.

EIP-7623 : augmentation du coût des calldata

L’EIP-7623 vise à augmenter le coût des calldata, un composant qui permet de stocker des données au sein de la blockchain Ethereum.

Actuellement, les layer 2 d’Ethereum basculent entre les blobs et les calldata pour stocker leurs données en fonction de la solution la moins coûteuse à un instant T. Or, afin de ne pas congestionner la blockchain Ethereum pour ses utilisateurs, les layer 2 devraient uniquement utiliser les blobs, qui sont leur espace de stockage dédié.

La mise à jour Pectra souhaite augmenter le coût des calldata pour les layer 2 afin de les inciter à utiliser les blobs pour stocker leurs données, libérant ainsi l’utilisation des calldata pour les utilisateurs de la blockchain Ethereum.

EIP-7685 : amélioration de la communication au sein de la blockchain Ethereum

L’EIP-7685 propose d'établir un moyen de communication général entre la couche d’exécution et la couche de consensus de la blockchain Ethereum.

Actuellement, sur la blockchain Ethereum, certains comportements de la couche d’exécution requièrent des intermédiaires (comme des oracles) pour accéder à certaines informations de la couche de consensus. Ce mécanisme complexifie l’accessibilité de certaines données.

Avec l’EIP-7685, Pectra permettra aux smart contracts sur la couche d’exécution de communiquer directement avec la couche de consensus, supprimant le besoin d’intermédiaires.

Les autres EIP de la mise à jour Pectra

La mise à jour Pectra comporte 5 autres EIP apportant diverses améliorations plus techniques sur Ethereum :

EIP Amélioration Objectif EIP-2537 Ajout d’opérations sur les courbes BLS12-381 Améliorer l’efficacité des calculs cryptographiques EIP-2935 Stocker les hash des 8192 blocs précédents Exécution stateless, ou sans-état EIP-6110 Fournir une liste des dépôts des validateurs on-chain Traiter les dépôts des validateurs sur la couche de consensus EIP-7549 Déplacement du champ « index » en dehors du message d’attestation signé Agréger les votes de consensus égaux EIP-7840 Ajout de l’objet « blobSchedule » aux clients Ethereum Assurer une meilleure gestion des blobs dans chaque bloc

Quels seront les impacts de Pectra sur le réseau Ethereum ?

La mise à jour Pectra apporte des changements majeurs à Ethereum sur plusieurs niveaux.

Dans un premier temps, l’expérience utilisateur sera améliorée avec une réduction des frais de transactions des layer 2 grâce à l'augmentation du nombre de blobs par bloc. De plus, l'introduction de l’abstraction de compte permet aux wallets (Rabby, MetaMask, Phantom, etc) d’apporter de la programmabilité lors de l’interaction avec les blockchains compatibles avec Ethereum.

Dans un second temps, Pectra mise sur une meilleure gestion interne du protocole d’Ethereum, que ce soit au profit des layer 2, des validateurs, ou des développeurs d’applications décentralisées (DApp).

Avec la mise à jour Pectra, Ethereum devrait augmenter la scalabilité de ses layer 2, améliorer l’expérience utilisateur, et optimiser la gestion de son protocole.

Quelles seront les prochaines étapes pour Ethereum après Pectra ?

La mise à jour Pectra n’est qu’une étape de l’ambitieuse roadmap d’Ethereum. En effet, la prochaine mise à jour Osaka-Fulu est déjà prévue pour 2026 et son développement a déjà débuté. Pour en savoir plus sur les futures évolutions de la blockchain Ethereum, n’hésitez pas à consulter notre fiche « C’est quoi Ethereum ? ».

