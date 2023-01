Qu'est-ce qu'une Ethereum Improvement Proposal (EIP) ?

Les Ethereum Improvement Proposals (EIP) sont une manière pour les développeurs d'Ethereum (ETH) de soumettre des propositions pour améliorer la blockchain. Comment se déroule l'acceptation d'une EIP et quelles sont celles les plus importantes pour l'évolution du réseau Ethereum ?

C'est quoi une Ethereum Improvement Proposal (EIP) ?

Les Ethereum Improvement Proposals (EIP) sont un mécanisme de soumission de propositions visant à améliorer la blockchain Ethereum. Ces propositions peuvent concerner des modifications au sein même du protocole Ethereum ou des changements dans la Machine Virtuelle Ethereum (EVM).

Ces propositions, communément appelée « EIP » sont soumises par les développeurs Ethereum et examinées par la communauté avant d'être acceptées ou rejetées. Si une proposition est acceptée, elle peut être mise en œuvre dans une version ultérieure d'Ethereum.

Les EIP jouent un rôle important dans le processus de développement d'Ethereum et sont utilisées pour proposer et discuter de nouvelles idées visant à améliorer la blockchain dans son ensemble. Elles permettent également de définir des normes communes pour l'écosystème Ethereum, ce qui contribue à son adoption.

Les différents types d'EIP

Il existe 3 types d'EIP chacun ayant des objectifs et des rôles différents.

Les EIP « Standard Track »

Les EIP de ce type affectent la plupart ou toutes les implémentations d'Ethereum, comme un changement du protocole , un changement des règles de validité des blocs ou des transactions, des normes/conventions d'application proposées, ou tout changement ou ajout qui affecte l'interopérabilité des applications utilisant Ethereum. Les EIP standards sont répartis dans les catégories suivantes :

Core : améliorations nécessitant un fork de consensus ; Networking : améliorations autour de devp2p, un ensemble de protocoles de réseau qui forment le réseau Ethereum ; Interface : améliorations autour des spécifications et des normes API/RPC des clients, ainsi que certaines normes au niveau du langage ; ERC : spécifiques aux normes d'application destinées à standardiser certaines fonctionnalités de l'écosystème Ethereum. On peut citer en exemple les EIP-20 et EIP-721, qui définissent respectivement le standard des tokens ERC-20 et le standard de tokens non fongibles ERC-721.

Les EIP « Meta »

Un EIP « Meta » est une proposition d'amélioration du réseau Ethereum qui concerne le processus des EIP lui-même, plutôt que de proposer un changement au protocole Ethereum ou à une autre implémentation. Les EIP de ce type peuvent être utilisées pour proposer des changements au processus des EIP, demander la création de nouvelles catégories EIP ou demander le retrait d'une EIP.

Les EIP « Informational »

Ces EIP ont pour objet de décrire un problème de conception d'Ethereum, de fournir des directives ou des informations générales à la communauté Ethereum. Ils ont la particularité de ne pas proposer de nouvelle fonctionnalité.

5 étapes forgent de processus d'acceptation d'une Ethereum Improvement Proposal (EIP).

Première étape : la présentation de l'idée

L'idée d'un ou de plusieurs développeurs est présentée comme une suggestion sur les forums d'Ethereum pour receuillir des commentaires de la communauté.

Deuxième étape : la création du brouillon

Après avoir pris connaissance des retours de la communauté, le ou les développeurs commencent à travailler activement sur l'EIP. Une ébauche de l'EIP est créée.

Troisième étape : le dernier appel

À ce stade, la proposition du ou des développeurs apparaît sur le site Web dédié aux EIP. Des derniers commentaires de la communauté sont recueillis afin d'éventuellement mettre à jour le code et proposer une version révisée de l'EIP.

Quatrième étape : l'acceptation

Cet état indique que l'EIP est considérée comme prête à être mise en œuvre par les développeurs de clients de la blockchain Ethereum.

Cinquième étape : la présentation finale

Ce dernier stade correspond à un état dans lequel l'EIP ne doit être mis à jour que pour corriger d'éventuelles erreurs. De plus, d'autres états peuvent également être appliqués à l'EIP :

Rejeté : la mise en œuvre de l'EIP n'est plus envisagée ;

: la mise en œuvre de l'EIP n'est plus envisagée ; Reporté : l'EIP est reportée pour être examinée ultérieurement ;

: l'EIP est reportée pour être examinée ultérieurement ; Remplacé : un nouvel EIP a été proposé et remplace ou annule le présent EIP ;

: un nouvel EIP a été proposé et remplace ou annule le présent EIP ; Retiré : l'auteur de l'EIP a retiré sa proposition.

Quelques EIP notables de l'histoire d'Ethereum

EIP-1 : la genèse d'Ethereum

Comme son nom l'indique, l'EIP-1 est la première EIP, créée le 27 octobre 2015. Cette EIP décrit avec de nombreux détail les objectifs et les lignes directrices que devront suivre toutes les prochains EIP formulées par la communauté Ethereum. Il s'agit donc de l'EIP originelle, de laquelle découlera toutes les autres EIP de la blockchain Ethereum.

EIP-20 : l'introduction des tokens ERC-20

L'EIP-20 est certainement l'EIP la plus connue de l'écosystème Ethereum. En effet, c'est cette EIP qui propose la mise en œuvre du célèbre standard de tokens ERC-20, lequel est utilisé par la grand majorité des applications et protocoles qui se développent sur Ethereum. L'introduction de cette norme de tokens constitue pour Ethereum le premier pas vers son adoption de masse, celle-ci étant devenue la blockchain qui héberge le plus de tokens.

EIP-137 : les noms de domaines Ethereum

L'EIP-137 fait naître le système de noms de domaine Ethereum. Le format d'adresse par défaut d'Ethereum est une chaîne hexadécimale de 40 caractères, qui se compose du préfixe « 0x » et des 20 derniers octets de l'adresse Ethereum, qui est le hash de la clé publique. Ce format peut être source de confusion pour les utilisateurs et rend également difficile la détection d'erreurs dans la saisie de l'adresse. L'EIP-137 propose alors de modifier le format de l'adresse pour qu'il soit lisible par l'Hhomme

C'est grâce à l'EIP-137 que le protocole Ethereum Name Service (ENS) a vu le jour. Des utilisateurs peuvent alors acheter des noms de domaine Ethereum comme « France.eth » et relier ce nom de domaine à une adresse Ethereum. Ainsi, si une quelconque entité souhaité envoyer des ETH sur l'adresse de cet utilisateur, elle lui suffira de connaître l'adresse France.eth, puisque celle-ci aura été relié à l'adresse hexadécimale de l'utilisateur.

EIP-721 : la naissance des tokens non fongibles

L'Ethereum Improvement Proposal 721 est une proposition d'interface standard pour les token non fongibles (NFT) sur la blockchain Ethereum. Les NFT sont des actifs numériques uniques qui ne peuvent pas être reproduits et qui sont généralement utilisés pour représenter des objets de collection numériques, tels que des œuvres d'art ou des éléments virtuels d'un jeu vidéo.

L'EIP-721 fournit un moyen standard de créer, gérer et transférer des NFT sur la blockchain Ethereum, ce qui permet aux développeurs de créer plus facilement des applications décentralisées (dApps) qui utilisent des NFT.

EIP-779 : réécrire l'histoire de la blockchain

L'EIP-779 est sans aucun doute l'une des EIP les plus controversées de l'histoire d'Ethereum. C'est cette EIP qui a permis de « résorber » le piratage de plusieurs millions de dollars de The DAO. L'EIP-779 a réécrit toute l'histoire de la blockchain d'Ethereum depuis le moment où The DAO a été piratée. L'idée derrière cette opération était de restituer les fonds volés à leurs propriétaires.

En conséquence de ce hard fork, la communauté Ethereum a été scindée en deux groupes, chacun reconnaissant sa propre blockchain. Celle qui a appliqué l'EIP-1559 est la blockchain Ethereum telle qu'on la connaît, tandis que l'autre blockchain qui ne l'a pas appliquée est Ethereum Classic.

EIP-1559 : Ethereum se dote d'une fonction de burn

L'EIP-1559 est une proposition de modification des frais de transaction de la blockchain Ethereum. Avant que l'EIP-1559 ne soit acceptée, les frais étaient basés sur un modèle d'« enchères au premier prix », où les utilisateurs d'Ethereum faisaient des offres pour avoir le droit d'inclure leurs transactions dans le bloc suivant en proposant de payer des frais plus élevés que les autres.

L'EIP-1559 propose de remplacer ce modèle par un modèle de « frais de base », dans lequel il y a des frais de base fixes pour chaque transaction, et un « pourboire » qui est utilisé pour inciter les mineurs à inclure des transactions dans un bloc. Depuis l'implémentation de l'EIP-1559, les frais de transactions de la blockchain Ethereum sont donc ajustés dynamiquement en fonction de la congestion du réseau, afin de maintenir un temps de bloc cohérent et de réduire la fluctuation éventuelle des frais de transactions.

En outre, l'EIP-1559 intègre également un mécanisme de « burn » visant à brûler les frais de base des transactions au lieu de les envoyer au mineur, ce qui permet, en fonction du degré d'utilisation du réseau Ethereum, de réduire sur le long terme l'offre globale d'Ether en circulation.

