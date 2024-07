ETF Ethereum (ETH) spot : Grayscale annonce des frais 10 fois plus élevés que la moyenne

Alors que les premiers ETF Ethereum (ETH) spot aux États-Unis devraient commencer à être négociés la semaine prochaine, les émetteurs avaient jusqu’à mercredi pour mettre à jour leur formulaire S-1 et le retourner à la Securities and Exchange Commission (SEC).

💡 Comment acheter de l’ETH ?

L’une des informations importantes de ce document est notamment les frais de trading, et si certains comme VanEck avaient déjà pu faire part de leur stratégie, nous pouvons désormais avoir une vue d’ensemble des différents acteurs en jeu :

Okay everyone. Here are the details for the #Ethereum ETFs that we expect to launch next week. We are only missing details for Proshares's ETF. 7 of the 10 funds have fee waivers. pic.twitter.com/5v3QnHOeub

— James Seyffart (@JSeyff) July 17, 2024