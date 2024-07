Ethereum, un rebond plus que technique ? Analyse technique de l'ETH du 17 juillet 2024

Les derniers excès baissiers sur le marché crypto, conjugués au FUD et à l'effet de masse, ont planté le terreau d'une reconstruction haussière. Les rebonds actuels restent majoritairement techniques, mais les prochaines heures pourraient nous aiguiller quant à la continuation ou non vers un mouvement de hausse plus soutenu pour l'ETH.

