Ethereum, l'ultime épreuve est en approche ? Analyse technique de l'Ether au 28 février 2025

Éprouvant, c'est probablement le terme que tous les acteurs du marché ont à la bouche à l'approche de la clôture d'un mois de février 2025 qui n'aura pas satisfait aux statistiques historiques de performance. Peut-on désormais relancer sur les niveaux clés qui approchent ici et là ?

Le temps est-il enfin venu pour Ethereum de réagir ?

Nous sommes le vendredi 28 février 2025 et le cours de l'Ether évolue autour des 2 100 dollars.

Notre dernière analyse technique de l'ETH remonte au 17 février 2025, lorsque le prix de la cryptomonnaie évoluait autour de 2 800 dollars. Depuis, l’action des prix continue de consolider suite à l’événement de liquidation de début février, revisitant les zones de liquidités sous ses précédents excès.

Au cœur de l’écosystème, Ethereum conserve une large base d'utilisateurs et de builders qui ne remettent pas en question les qualités fondamentales du projet. La seconde crypto du marché reste encore et toujours la plateforme de smart contracts la plus avancée en termes d’adoption.

Cependant, le caractère spéculatif de l’actif est remis en question au sein même de cette caste jusqu’ici indéfectible. Si de nombreux facteurs exogènes mettent en péril la construction graphique de l’ETH, n’est-il pas venu le moment où, au bord d’un niveau technique clé, il pourrait contre toute attente relancer une phase de surperformance ?

Du côté des marchés dérivés, les intérêts ouverts (OI) sur Ethereum demeurent élevés, supérieurs au niveau précédant le rallye post-électoral, alors que l’action des prix évolue désormais en dessous. L’engagement des spéculateurs reste omniprésent sur Ethereum, ce qui pourrait également être lié à différents projets comme Ethena, qui travaillent sur des positions delta neutres autour de cet actif.

Au cours des dernières heures, les frais de financement ont baissé, laissant penser que les spéculateurs s’orientent progressivement vers une dominante baissière. Ce switch technique est un élément nécessaire pour préparer le terrain à une reconstruction haussière, avec la construction d’un point bas majeur.

Toujours en 2ᵉ position au classement des cryptomonnaies, avec une capitalisation de 257,49 milliards de dollars (en baisse de 80 milliards depuis notre dernière analyse), le token ETH continue de décevoir certains de ses partisans les plus fervents, notamment dans une optique spéculative.

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT -7,30 % -21,80 % -31,40 % Ethereum/ Bitcoin -2,10 % -4,80 % -13,20 %

Ethereum, retour sur zone d'intérêt majeur

En hebdomadaire, le graphique de l’Ether semble matérialiser un range entre 2 000 et 4 000 dollars. C’est une hypothèse que nous avions précédemment émise et qui implique aujourd’hui le travail de la borne basse de cette construction latérale.

En dessous du support majeur à 2 000 dollars se trouve la zone de demande qu’Ether a construite tout au long du bear market, entre son point bas en juin 2022 et le franchissement haussier de novembre 2023.

Cette zone revêt donc un caractère capital, qui pourrait, en cas de franchissement confirmé, renvoyer Ethereum vers les points bas du bear market de 2022, proche des 900 dollars.

À ce stade, les probabilités de maintenir l’action des prix au-dessus des 2 000 dollars représentent l’hypothèse la plus plausible. S’il est possible de passer brièvement en dessous lors d’une chasse à la liquidité qui pourrait mettre la pression sur les acteurs du marché, l’ancienneté et l’historique de ce niveau lui confèrent une force indéniable.

Les acheteurs doivent néanmoins se manifester dans les prochains jours, car un scénario de latéralisation au-dessus des 2 000 dollars augmenterait les risques d’une tentative de cassure baissière.

Au contraire, un rebond et une réintégration du range situé entre 2 550 et 2 800 dollars pourraient démontrer la volonté de l’Ether de reconstruire à la hausse, avec pour objectif la zone pivot majeure des 3 100 dollars.

Graphique du cours de l'ETH en journalier

En résumé, la crypto d’Ethereum se trouve au-dessus d’un support capital qui possède, à ce stade, plus de probabilités de faire barrage au prix plutôt que de se laisser franchir sans opposer un combat acharné.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

