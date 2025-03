Ethereum a-t-il validé son point bas ? Analyse technique de l'Ether au 6 mars 2025

Les indicateurs techniques et fondamentaux suggèrent un potentiel de hausse pour l'Ether. Les facteurs externes pourraient toutefois continuer d'influencer significativement le prix de l'ETH dans les semaines à venir, rendant l'action des prix erratique.

Fin de la pression vendeuse liée au hack de Bybit

Nous sommes le jeudi 6 mars 2025 et le cours de l'Ether évolue autour des 2 270 dollars.

Notre dernière analyse technique de l'ETH remonte au 28 février 2025, lorsque le prix de la cryptomonnaie évoluait autour de 2 100 dollars. Depuis, l'action des prix a rebondi suite aux annonces de réserve stratégique américaine avant de réaliser un nouveau plus bas, revisitant des zones non explorées depuis novembre 2023.

Le hack de Bybit, durant lequel 500 000 ETH ont été dérobés à la plateforme, pourrait-il être l'excès de peur dont Ethereum avait besoin pour relancer l'appétit des investisseurs ?

Cette question se pose légitimement dans un marché aussi contrariant que celui des cryptomonnaies au moment où les ventes massives d'Ether par le groupe Lazarus semblent avoir trouvé leur terme.

En effet, le projet a traversé plusieurs semaines de FUD enregistrant une sous-performance non seulement face au Bitcoin mais également face à d'autres projets majeurs.

Les faux espoirs et les échecs d'un retour en force de l'Ethereum ont été nombreux ces derniers mois, ce qui invite à la prudence et pourrait générer un contexte de déni majeur si l'Ether venait à enfin retrouver l'ascendant technique.

Du côté des marchés dérivés, les intérêts ouverts (OI) sur Ethereum ont peu évolué depuis notre dernière analyse, oscillant depuis le 17 février dans un range serré. L'OI n'en demeure pas moins élevé, supérieur au niveau précédant le rallye post-électoral, alors que l'action des prix évolue désormais en dessous.

Les frais de financement ont baissé lors des dernières heures dans un mouvement haussier des prix accompagné d'une progression de l'OI : les positions vendeuses prennent l'ascendant anticipant une nouvelle baisse.

C'est un comportement qui reste néanmoins modéré et qui répond à la prédominance de positions acheteuses lorsque les prix approchent la zone des 2 000 dollars. C'est ainsi que des liquidités s'accumulent à court terme sous les 2 000 dollars et au-dessus des 2 300 dollars alors qu'à long terme, l'essentiel des liquidités se trouve au nord.

Toujours en 2ᵉ position au classement des cryptomonnaies, avec une capitalisation de 270,06 milliards de dollars (en hausse de 24 milliards depuis notre dernière analyse), le token ETH pourrait-il connaître un nouveau tournant dans ce cycle haussier ?

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +3,40 % -3,80 % -22,10 % Ethereum/ Bitcoin -0,50 % -10,10 % -11,70 %

Ethereum est prêt à rebondir

En hebdomadaire, le graphique d'Ethereum confirme la zone d'intérêt majeure qui se trouve à 2000 dollars avec de vives réactions à chaque contact. Cette zone agit en tant que borne basse d'un large range dont la borne opposée est à positionner à 4000 dollars.

Difficile d'évaluer le temps qu'il sera nécessaire à Ethereum pour puiser l'énergie suffisante au retournement d'une tendance hebdomadaire et journalière désormais clairement baissière.

Cependant, les probabilités d'une réaction positive sur la zone actuelle sont supérieures aux probabilités d'échec. L'actif possède une zone de travail relativement large pour développer son effort, le dernier creux majeur se situe légèrement sous les 2000 dollars et son précédent sommet autour des 2551 dollars. C'est dans cette zone que l'Ether doit montrer de la force.

Ainsi, si nous venions à franchir à nouveau les 1 996 dollars à la baisse, le support à 2 000 dollars pourrait être fragilisé. Dans toute construction de range, un excès est possible, celui-ci doit être bref et rapidement provoquer une réaction des prix. J'émets en ce sens l'hypothèse que la mèche à 1 996 dollars pourrait être le point bas que les investisseurs attendaient sur l'Ether.

Cette hypothèse pourrait se confirmer si l'actif parvient soit à franchir les 2 535 dollars pour réintégrer sa zone de travail entre cette résistance et le niveau des 2 800 dollars. Ou si l'actif construit une restructuration haussière en réalisant un creux supérieur au précédent afin de matérialiser les zones d'appui nécessaires au franchissement des résistances.

Il n'y a techniquement plus de réel intérêt à développer l'action des prix au sud, les principaux objectifs ont été réalisés et à moins d'entrer dans une phase d'errance spéculative et de désintérêt total pour l'actif et le marché crypto de manière globale, les prix ont de bonnes probabilités de réagir à la hausse.

Graphique du cours de l'ETH en journalier

En résumé, l'Ether se trouve sur l'ultime support, les probabilités de voir un rebond se former ici sont supérieures au scénario opposé. Les tendances hebdomadaire et journalière étant clairement baissières, il faudra néanmoins laisser au prix le temps de se reconstruire.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

