Possédez-vous du SOL ? Si oui, votre vie n’est pas un long fleuve tranquille.

Depuis le 19 janvier, la crypto de l’écosystème Solana a perdu 57 % de sa valeur. Le mois de février fut le pire mois pour le SOL depuis l’affaire FTX, et la TVL qui permet de garantir la solidité du réseau et de limiter la volatilité fond à vue d’œil.

La cryptomonnaie a été annoncée dans la réserve stratégique de Donald Trump. Les détenteurs de SOL ont crié victoire ! Dans la journée, la crypto a gagné 24 %. Mais il en fallait plus pour inverser une tendance moyen terme très pessimiste : le lendemain, le SOL reperdait 20 %, effaçant les performances de la veille.

Si vous commencez à être fatigué de cette volatilité, sachez qu’elle ne fait que commencer.

Un coup d’État mijote dans les coulisses de Solana depuis le mois de janvier. Bien loin de l’agitation du président des États-Unis, ça se passe du côté des développeurs et des Solana Improvement Document (SIMD), les outils de gouvernance de la blockchain Solana.

En particulier le SIMD-0228, proposé par 2 développeurs, Tushar Jain et Vishal Kankani de Multicoin Capital, une société d’investissement spécialisée dans le Web3, ayant injecté 20 millions de dollars au lancement de Solana en juillet 2019, avant l’ICO.

Cette modification porte sur un des fondamentaux de la blockchain Solana : le taux d’inflation.

Si vous faites partie du Web3, vous savez que l’inflation est à la base de tout l’écosystème. La proposition de valeur de Bitcoin, ce sont les 21 millions d’unités, par opposition aux fiat émises par les banques centrales et leurs planches à billets inarrêtables.

Tushar Jain et Vishal Kankani, avec le soutien d’une partie de la communauté de Solana, voudraient que l’inflation ne soit pas fixe mais dynamique, variable. Et pour cela, ils aimeraient que l'inflation dépende du montant total de jeton SOL en staking :

Par exemple, avec le niveau de staking actuel de 65 %, l’inflation serait en dessous de 1 %.

Selon les cerveaux à l’origine de cette proposition, cette mesure aurait de nombreux effets bénéfiques pour Solana, pour la blockchain, la crypto, et surtout les investisseurs.

Le taux actuel d’inflation de 4,6 % diminuerait drastiquement. Ce chiffre n’est pas un problème pour les petits investisseurs. Mais pour les whales, cela représente une perte de centaines de millions de dollars.

Selon Mert Mumtaz, le fondateur d’Helius, cette mise à jour renforcerait la sécurité du réseau Solana. Car le staking garantit la solidité des blockchains Proof of stake. Si l'inflation était liée au niveau de staking, alors le staking serait naturellement augmenté.

I think SIMD 228 should pass because I believe it makes the network stronger

but even if it doesn't pass — it's good to see strong public discussions from both sides that are always solution-seeking

Solana has grown up before our eyes

